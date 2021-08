ZECI DE PERCHEZIȚII DIICOT. Rețea de hackeri din Camerun și-au dezvoltat o adevărată afacere ilegală în țara noastră!

La data de 10.08.2021, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO București - Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice au efectuat un număr de 32 de percheziții domiciliare, pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Cluj, Dolj și Brașov, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de fraudă informatică, acces ilegal la un sistem informatic, fals informatic, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals privind identitatea, fals în declarații, participație improprie la uz de fals, participație improprie la fals intelectual, înșelăciune, favorizarea făptuitorului și spălare a banilor.Concomitent, în urma cooperării internaționale, au mai fost efectuate câte o percheziție domiciliară pe teritoriul Irlandei și Olandei.În cauză s-a reținut faptul că, începând cu anul 2017, pe raza municipiului București mai mulți cetățeni camerunezi au constituit și au activat în cadrul unei grupări infracționale organizate transnaționale, specializate în comiterea unor infracțiuni în mediul online.Astfel, suspecții au creat pagini de internet / adrese de email false, ce păreau a aparține unor societăți comerciale specializate în vânzarea en – gros a unor produse alimentare sau nealimentare și, cu scopul de a induce în eroare potențialii clienți, au expediat prin email oferte de vânzare a unor produse, întocmite în numele societăților reale menționate, solicitând plata în avans pentru livrarea bunurilor.După ce persoanele vătămate acceptau pretinsele oferte și efectuau plățile în avans, așa cum le era solicitat, bunurile respective nu erau livrate, iar pretinșii vânzători nu mai puteau fi contactați.Transferurile de bani erau realizate de către persoanele vătămate în conturi bancare deschise (în baza unor documente falsificate sau declarate sustrase) la diverse bănci din Romania și mai apoi erau retrase în numerar de la bancomate de pe teritoriul României sau din străinătate.Liderul grupării a fost cel care a solicitat si obținut, prin intermediul relațiilor sale din Camerun, o serie de acte de identificare false, respectiv pașapoarte ce păreau în general emise de către autoritățile franceze, întrucât unitățile bancare erau mai puțin reticente cu privire la solicitările de deschidere conturi bancare provenite de la cetățeni francezi.După deschiderea conturilor și activarea acestora, au fost puse la dispoziția liderului, prin transmiterea documentelor de deschidere conturi, credențialele de acces și cardurile aferente.Următorul nivel al activității infracționale a constat în identificarea, prin intermediul internetului, a unor societăți comerciale din Romania cu obiect de activitate legat de producerea si comercializarea de material lemnos, puțin vizibile in mediul online, cărora liderul grupării le-a uzurpat identitatea, prin crearea, pe diverse platforme de comerț online de tipul business to business, a unor profiluri utilizând denumirea și datele de identificare ale societăților menționate, creând aparența că paginile/ profilurile ar aparține societăților comerciale reale, prin intermediul cărora comercializau bunuri sau servicii fictive/inexistente.Mai mult, în vederea creșterii credibilității și promovării în mediul online a companiilor prin intermediul profilelor create pe platformele de comerț online și prin urmare și a produselor comercializate, liderul grupării a conceput o rețea de pagini web, site-uri, prin care era prezentat obiectul de activitate constând în producerea și comercializarea de material lemnos și oferte de produse ale societăților respective.În vederea maximizării profiturilor și a resurselor utilizate, schema infracțională aplicată presupunea introducerea unei așa-zise societăți de transport mărfuri ( shipping) în calitate de partener comercial al furnizorului de bunuri din Romania, care îi era prezentat victimei ca având rolul de a-i livra bunurile achiziționate.Pentru ca persoanele vătămate să nu aibă dubii că sunt în contact cu o veritabilă companie de shipping și pentru a da curs eventualelor solicitări de fonduri, site-ul utiliza un modul/ script dedicat de urmărire/ trasabilitate care în funcție de coordonatele de localizare introduse cu privire la punctul de expediție și cel de destinație, genera un cod de tipul AWB pe care îl transmitea victimei împreuna cu link-ul spre „ pagina de tracking” a site-ului, iar în urma utilizării contului, erau generate informații false cu privire la expediția în sine și locație.S-a reținut faptul că, membrii grupării au obținut din activitatea infracțională suma de peste 1.000.000 de dolari, în dauna a peste 30 de companii din străinătate.La sediul DIICOT – Structura Centrală, vor fi conduse, în vederea audierii, un număr de 26 de persoane.Acțiunea a beneficiat de sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul BCCO Brașov, BCCO Cluj și BCCO Craiova și al jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.Cooperarea judiciară internațională a fost efectuată cu sprijinul Eurojust.