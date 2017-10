ZECI DE MORŢI ÎN CLUB / MĂRTURII CUTREMURĂTOARE DIN INFERN

ZECI DE MORȚI ÎN CLUB / MĂRTURII CUTREMURĂTOARE DIN INFERN

Un martor ocular, care se afla în Clubul Colectiv din București, în momentul în care a avut loc explozia, a făcut declarații șocante, potrivit Realitatea TV.”Nu știu dacă mai sunt oameni înauntru. Fetele, în special, au început să țipe foarte tare. Toată lumea a intrat în panică, ne-am călcat în picioare. Care a fost mai tare trăiește. La un moment dat am strigat că dacă nu suntem un pic disciplinați murim cu toții. Culmea, ușile erau închise. Când s-au deschis ușile a început vâlvătaia. Am început să ne călcăm în picioare. Ne-am lăsat în jos, pentru că focul venea de undeva de sus. Sunt un pic pârlit, am și o vânătaie”, a povestit supraviețuitorul exploziei, care s-a produs vineri seara, în Clubul Colectiv din București, scrie realitatea.netSurse medicale citate de digi24 spun că numărul persoanelor care au murit în incendiu se apropie de 40. Pe de altă parte, unii dintre cei care au ajuns la spitalul Floreasca cu răni grave sunt străini.La acest spital au ajuns zeci de răniți. Surse medicale spun că nu mai e loc în saloane și că sunt tărgi inclusiv pe holuri. Sursele mai spun că un centru de primire ar putea fi organizat și în sediul unei bănci din apropiere.În niciun spital de urgență din Capitală nu mai sunt locuri.Surse din Ministerul de Interne spun că la nivelul MAI este cod roșu pentru situații de urgență, ceea ce înseamnă că se poate cere sprijin de la orice structură de salvare din țară.Ministrul Sănătății, Nicolae Bănicioiu, a anunțat că se suplimentează garda în toate spitalele din București, scrie digi24.ro