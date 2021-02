Zeci de mașini furate din străinătate, în curtea Gărzii de Coastă

Polițiștii de frontieră au constatat, în zona de competență, independent sau în cooperare cu IPJ Constanța, un număr de 24 de infracțiuni, fiind depistate 24 de autovehicule furate, în valoare aproximativă de 2,6 milioane de lei”, au precizat reprezentanții Gărzii de Coastă.



Bolizi de lux sustrași din Germania, găsiți în Constanța





Unul dintre cele mai de răsunet cazuri pe linia combaterii traficului de autoturisme furate a intrat în atenția polițiștilor la sfârșitul anului trecut. Spre sfârșitul lunii decembrie 2020, polițiștii au depistat un Lamborghini parcat neregulamentar. În urma verificărilor, s-a descoperit că mașina figura ca fiind furată din Germania, autoritățile din statul respectiv au emis un mandat pentru confiscarea bunului. Mașina era deținută de cunoscutul afacerist Daniel Rafte. În consecință, oamenii legii au indisponibilizat autoturismul estimat la 1 milion de lei. Mai mult, potrivit unor surse apropiate anchetei, polițiștii au ridicat, în vederea continuării cercetărilor mai multe autoturisme deținute de afacerist, descoperind că și altele, tot din gama de lux, figurează ca fiind sustrase din Germania. Mai mult, și polițiștii din cadrul IPJ Ialomița i-ar fi indisponibilizat un Mercedes G63 AMG, estimat la aproximativ 200.000 de euro, pentru că ar fi figurat ca fiind furat.





De menționat că autoturismele aflate în vizorul oamenilor legii sunt furate, în general, din Germania, Olanda, Marea Britanie și Italia.





Traficul internațional cu autoturisme furate este unul înfloritor. An de an, sute de autoturisme care figurează ca fiind furate și sunt date în urmărire de autoritățile din statele vestice ajung pe străzile din țara noastră. Astfel, după cum au arătat reprezentanții Gărzii de Coastă, combaterea acestui fenomen este una dintre prioritățile polițiștilor de frontieră. Iar an de an, oamenii legii depistează, la graniță sau în zonele din apropiere, mașini furate. În 2020, de exemplu, polițiștii de frontieră constănțeni au depistat mai multe autoturisme furate din străinătate decât anul anterior. „Pentru combaterea fenomenului infracțional pe această linie au fost executate acțiuni în punctele de trecere și în zona de frontieră, fiind efectuate verificări și schimb de date suplimentare, prin intermediul centrelor de contact cu biroul SIRENE și Interpol, având ca rezultat depistarea autovehiculelor furate, precum și a faptelor de fals, uz de fals a documentelor autoturismelor.