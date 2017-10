Zeci de kilograme de peşte, confiscate

2

sa cumparam alimente romanesti

Nu as fi comentat acest articol insa mai devreme am intrat pe un site al unui magazin mare in care ne indeamna sa donam la ei orice banut pentru saraci . Toate magazinele de la marginea orasului ne indeamna sa donam alimente si bani pentru saraci ,iar ei le arunca la gunoi pe ale lor.Nu am auzit de nici un magazin sa doneze alimentele inainte de expirare pentru camine de copii,de batrini, la saraci..De ce, pentru ca preturile se nu cada .Daca ei iau pestele laptele,carnea la un sfert de pret isi permit sa arunce si jumatate si tot au profit,iar statul nu zice nimic ,cu cit pretul este mai mare cu atit tva incasat este mai mare.Mergeti in piete si cumparati produse romanesti ,bulgaresti,care sunt la jumatate de pret,peste proaspat de la pescarii,mult mai ieftin,lapte fara e-uri de la taranii romani .