Zeci de infractori, sub supravegherea poliţiştilor

Zeci de infractori, sub supravegherea polițiștilor

Poliția Română verifică, periodic, modul în care persoanele puse sub supraveghere judiciară își respectă obligațiile, iar în cazul încălcării acestora, sesizează instanța competentă.Astfel, săptămâna trecută, la nivel național, au fost dispuse măsuri preventive de supraveghere judiciară față de 278 de persoane. Măsurile preventive care stabilesc supravegherea judiciară presupun obligații în sarcina persoanelor față de care au fost dispuse.Polițiștii desfășoară activități specifice față de 72 de persoane, pe numele cărora a fost dispusă măsura arestului la domiciliu, precum și față de 206 persoane, pe numele cărora a fost dispusă măsura controlului judiciar.Tot în această perioadă, la nivel național au fost înregistrate 30 de înlocuiri ale măsurilor preventive de supraveghere dispuse inițial, cu alte măsuri.Măsura controlului judiciar dispusă inițial a fost înlocuită, în 3 cazuri, cu măsura arestării preventive, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, în 4 cazuri, iar într-un caz, cu măsura arestului la domiciliu.În alte 6 cazuri, măsura controlului judiciar a încetat, ca urmare condamnării cu executare.De asemenea, în 9 cazuri, a fost înlocuită măsura arestului la domiciliu, cu măsura arestării preventive. Arestul la domiciliu a fost înlocuit, în 2 cazuri, cu arestarea preventivă, iar, în alte 5 cazuri, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.