Zeci de emigranţi iau cu asalt graniţa României

Zeci de emigranți iau cu asalt granița României

Drumul emigranților care pleacă din țări devastate de război pentru a ajunge în statele din spațiul Schengen se oprește la granițele României. Polițiștii de frontieră constănțeni spun că, datorită aparaturii performante, dar și flerului, de la începutul anului nu le-a „scăpat“ nicio persoană care a trecut granița ilegal.În ultima perioadă, numărul emigranților care încearcă să treacă granița României în mod ilegal, dinspre Bulgaria, este în creștere. Numai în ultimele trei săptămâni, la frontiera dinspre Bulgaria au fost surprinși 14 emigranți care, fie în grup, fie singuri, au trecut granița verde la picior. Asta în condițiile în care, până acum o lună doar alți patru migranți au mai încercat să intre ilegal în țara noastră.Polițiștii de frontieră spun că această înmulțire a emigranților era previzibilă și se așteaptă ca după aderarea la spațiul Schengen să fie și mai mulți. Se declară însă pregătiți să-i „întâmpine” și să-i oprească la graniță.Negru Vodă și Ostrov - preferate de emigranțiEmigranții pleacă din țări precum Afganistan, Irak, Siria sau Pakistan, trec prin Turcia, apoi prin Bulgaria, unde nu întâmpină nicio dificultate în traversarea granițelor, ba chiar sunt ajutați de călăuze.Ultimii care au căzut în „plasa” Poliției de Frontieră Constanța sunt șapte tineri din Sri Lanka, cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani. Au „forțat” granița pe la Negru Vodă, duminică noaptea, după ce au fost lăsați în apropierea spațiul verde de o mașină. În momentul în care au fost prinși, au recunoscut că au venit pe traseul amintit; de altfel, polițiștii bănuiesc că este acțiunea unei filiere greaco - bulgare de călăuze care îi aduce până la granița cu țara noastră.Sunt preferate zonele din apropierea punctelor de trecere a frontierei Negru Vodă și Ostrov. „De aici pot trece mai repede Dunărea, pentru a ajunge la Călărași și apoi mai departe în București și spre granița de vest”, au explicat oamenii legii. „Am vrut să vedem, la un moment dat, dacă filiera se continuă cu călăuze și pe partea românească. În țara noastră nu-i preia nimeni, nu sunt așteptați de călăuze, ceea ce înseamnă că filiera nu are ramificații și în țara noastră”, au continuat polițiștii.Abandonați de călăuze la granițăCălăuzele din țara vecină procedează în două modalități când vine vorba de traversarea emigranților în țara noastră; și, în ambele cazuri, polițiștii de frontieră sunt pregătiți.Cei mai mulți le iau banii și îi abandonează în apropierea frontierei și le indică în ce direcție să se îndrepte. Emigranții sunt tineri, cu vârste cuprinse între 15 și 36 de ani, și încrezători în călăuze, spun polițiștii. „Nu sunt pregătiți pentru traversările ilegale, nu știu nimic despre zonele pe care urmează să le traverseze, despre climă sau țări. Nu sunt însă nici agresivi sau înarmați. Din contră, sunt foarte speriați, iar atunci când sunt prinși nu ripostează în niciun fel, nu încearcă să fugă. Nu a fost necesară în nicio împrejurare folosirea armamentului din dotare pentru reținerea lor”, a afirmat Marius Niculescu, purtător de cuvânt al Gărzii de Coastă.În aceste cazuri de un real ajutor este Sistemul Optronic de Recunoaștere cu Instalări pe Catarg (SORIC), intrat în dotarea Frontierei de aproximativ un an, cu care este supravegheată granița și cu ajutorul căreia poate fi observată orice mișcare, pe o distanță considerabilă.Al doilea mod de operare constă în abandonarea aparentă a emigranților. Aceștia traversează singuri zona verde, la aproximativ 500 de metri de punctul de trecere a frontierei. În același timp, călăuza trece gra-nița legal și îi preia, după câteva sute de metri pe emigranți. Mașinile și respectiv persoanele aflate în ilegalitate sunt reperate în trafic. De această dată, își spune cuvântul flerul polițistului de frontieră, care trebuie să fie atent și la cele mai mici detalii.Ori cer azil, ori sunt returnați BulgarieiOdată ajunși în custodia polițiștilor, emigranți au posibilitatea să ceară azil, invocând pericolul ce planează asupra vieții lor dacă se întorc în țările de origine. În aceste situații, sunt transportați la centrele din subordinea Oficiului Român de Imigrări. Cei care nu solicită azil sunt returnați țării de unde au trecut ilegal, în speță Bulgariei. De exemplu, cei șapte tineri din Sri Lanka au făcut drumul înapoi în țara vecină.Vigilenți și pe mare și pe uscat!Fenomenul emigrării este mult redus pe transportul maritim. „Comandanții au înțeles că riscă amenzi exorbitante și că navele sunt luate în vizor, astfel că atunci când depistează emigranți la bord ne anunță de când sunt în larg. Navele sunt supravegheate, emigranții nu coboară la mal, iar armatorul are obligația să-i returneze în țara de origine”, a afirmat Marius Niculescu. Ultimul astfel de caz de emigrare a fost consemnat în țara noastră în decembrie 2011, pe o navă sosită la reparații în Portul Midia.Modul cum s-a acționat până în prezent - „fără să avem nicio scăpare”, potrivit reprezentanților Gărzii de Coastă - dovedește că, cel puțin din acest punct de vedere, România este gata să adere la spațiul Schengen, sunt de părere polițiștii de frontieră.