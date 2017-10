Zeci de accidente, ieri, pe drumurile din Constanţa!

Zeci de accidente, ieri, pe drumurile din Constanța!

Ploaia de ieri i-a făcut pe unii șoferi să-și piardă cumpătul la volan. Din cauza condițiilor atmosferice, dar și a ignorării regulilor elementare de circulație, zeci de conducători auto s-au prezentat ba la Poliție, ba la Asigurări, pentru că și-au avariat mașinileîn urma unor accidente. Vedem în fiecare zi, pe șosele, zeci de șoferi care încalcă, flagrant, reguli elementare de circulație. Depășiri neregulamentare, călcarea liniei continue, neoprirea pentru a acorda prioritate, toate, reguli care sunt împământenite în toată lumea, dar pe care românul le uită foarte ușor. De altfel, suntem cunoscuți în Europa drept cei mai indisciplinați șoferi, iar o asemenea „etichetă” nu se pune foarte ușor… Îi înspăimântăm pe străini, dar ne îngrozim și unii pe alții, aici, pe plaiuri românești. Orice tragedie pe șosele, oricât ne-ar trezi conștiința și ne-ar plânge sufletele pentru oamenii nevinovați ce mor zi de zi, tot nu ne responsabilizează suficient, din păcate… Că trebuie reguli mai aspre, legi mai dure, amenzi usturătoare, asta au spus, mereu, polițiștii de la Rutieră, dar cei care hotărăsc la centru tot nu au făcut nimic! Ieri, nu a fost decât o zi ploioasă, fără polei ori zăpadă. Cu toate acestea, la Serviciul Poliției Rutiere, telefoanele au zbârnâit într-una, anunțând accidente - ce-i drept, nu grave - în toată Constanța. A fost nevoie doar de puțină apă pe șosea pentru ca șoferii noștri să piardă controlul bolizilor și să provoace zeci de accidente! Potrivit purtătorului de cuvânt al Serviciului Poliției Rutiere Constanța, Cristina Vasile, ieri, doar până la ora prânzului, doar la dispeceratul Poliției Rutiere au fost sesizate peste 20 de accidente rutiere. Deși nu toate s-au soldat cu vătămări corporale grave, cele mai multe s-au lăsat cu pagube de mii de euro pentru șoferi. Ieri dimineață, spre exemplu, pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, în imediata apropiere a zonei Dacia, două autoturisme s-au lovit violent. O Dacia Super Nova s-a izbit cu un Volkswagen Passat, prima fiind distrusă pe jumătate. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, dar pagubele create sunt imense. Cauza? Unul dintre șoferi, care ieșise de pe strada BP Hașdeu, nu a acordat prioritate. Din același motiv, se pare, s-au lovit alte două autoturisme, la intersecția străzii Ion Lahovari cu bulevardul Mamaia. „Victime” au fost un Volkwagen și un Fiat, mașinile fiind atât de avariate încât au fost luate de mașini speciale de tractare… Toate aceste incidente arată că șoferii constănțeni nu sunt obișnuiți să respecte regulile de circulație, motiv pentru care, atunci când apare un impediment în plus, cum sunt ploaia, poleiul sau zăpada, aceștia sunt „pierduți” pe șosele.