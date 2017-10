Zece asasinate sângeroase în Constanţa. Criminalii sunt liberi

Zece asasinate sângeroase în Constanța. Criminalii sunt liberi

Crime care au îngrozit Constanța. Cazuri cu asasini necunoscuți și omoruri nesoluționate. Polițiștii constănțeni caută, de mai bine de 15 ani, zece criminali deosebit de periculoși. Au lovit, au ucis cu sânge rece și și-au făcut pierdute urmele. Crime perfecte sau doar noroc? Cert este că autorii sunt liberi, posibil printre noi. Este știut faptul că mintea criminală a suscitat mereu interesul oamenilor, cu atât mai mult cu cât omorurile săvârșite au întrecut orice limită a imaginației. Femei violate apoi ucise și ciopârțite, copii dați dispăruți iar mai apoi găsiți morți, cadavre măcelărite ascunse în șifonier sau sub pat. În cele mai multe cazuri, polițiștii i-au prins pe făptași, însă, există și situații în care, de zeci de ani, oamenii legii nu au reușit să dea de urmă criminalilor. În județul nostru, potrivit procu-rorului criminalist Zafer Sadâc, în evidențele anchetatorilor există, din anul 1996 și până în prezent, zece crime cu autori necunoscuți. Practic, zece ucigași în libertate. Potrivit Codului Penal, mai toate infracțiunile sunt supuse prescripției, atât în ceea ce privește răspunderea penală, cât și în ceea ce privește executarea pedepsei. Mai exact, după scurgerea a 15 ani de la săvâr-șirea unei crime, infracțiunea nu mai poate fi cercetată pentru că se eli-mină răspunderea penală a făptuitorului. De asemenea, condamnarea se prescrie și dacă au trecut 15 ani de la emiterea sentinței fără ca autorul să fie încarcerat. Istoricul crimelor 1996 - Cel mai vechi omor din Constanța, care nu s-a prescris încă datează din anul 1996, adică în urmă cu 15 ani. Atunci, un cetă-țean sirian, pe nume Ahmad Zeido, de 57 de ani, a fost împușcat într-o noapte chiar în sediul firmei sale de către doi tineri. Aceștia s-au recomandat agentului de pază drept polițiști și i-au făcut o vizită patronului. În scurt timp, din biroul său, s-au auzit mai multe focuri de armă. Bărbații au ieșit imediat, i-au amenințat pe angajații firmei că-i omoară dacă nu le arată unde sunt ținuți banii, apoi au plecat. Nici până astăzi, atacatorii nu au fost prinși. v v v 1997 - Pe 11 noiembrie, anul 1997, un caz macabru învăluia comuna Lipnița. Marian Oprea a fost găsit pe stradă ucis. Acesta a fost bătut zdravăn, omorât prin sugrumare. v v v 1998 - Un an mai târziu, în 1998, ziaristul Ștefan Itoafă, de 24 de ani, a fost găsit decapitat în propria garsonieră. Bărbatul era dezbrăcat, cu mâinile și picioarele legate. Avea și dinții sparți. Cea care l-a găsit a fost chiar iubita sa. În urma cercetă-rilor, oamenii legii spun că acesta ar fi fost cunoscut drept homosexual și că, motivul faptei ar fi, cel mai probabil, un conflict cu „amantul”. Bărbatul a fost înjunghiat de 20 de ori cu un cuțit. Înainte să plece, criminalul a desenat pe pereții garsonierei, în culorile roșu și negru, o zvastică ce avea inscripționată în colțuri literele MLOD. v v v 1999 - Două crime înfiorătoare, aparent fără niciun motiv, s-au petrecut în anul 1999. Un bărbat, de 44 de ani, a fost ucis cu bestialitate fiind lovit în cap cu obiecte dure. Primele indicii pe care le aveau oamenii legii ar fi acelea că făptașii sunt bărbați de origine romă. În același an, Chirilă Antonof a fost descoperit pe spațiul verde de lângă intrarea pe varianta Aurel Vlaicu, lângă podul rutier Km 4-5. Acesta avea capul zdrobit. v v v 2000 - Pe la jumătatea anului 2000, mai exact pe 13 iunie, un bărbat a fost găsit mort în tufișurile de pe faleza Modern. Victima, Adrian George Romilă, de 33 de ani, avea numeroase lovituri în zona capului. v v v 2003 - O femeie în vârstă de 70 de ani a fost găsită carbonizată în propria locuință. Procurorii au anunțat că femeia a fost incendiată, nu înainte ca făptașul să îi taie gâtul. Anchetatorii au ajuns la concluzia că autorul avea mai mult ca sigur probleme psihice, însă nu au reușit să afle cine este acesta. v v v 2006 - În luna martie a anului 2006, polițiștii s-au confruntat cu două alte crime. O femeie din Olimp, Cătălina Căpraru, a fost lovită de mai multe ori în cap cu o bâtă. Oamenii legii au luat în calcul mai multe ipoteze. Viol, răzbunare, jaf sau un conflict izbucnit între aceasta și călăul său. O lună mai târziu, un bărbat a fost găsit în zona gării CFR Constanța. Polițiștii spun că acesta era un om al străzii. Doru Vasile a murit în chinuri groaznice. El a fost înjunghiat de mai multe ori în zona coapselor, a pierdut foarte mult sânge, iar în cele din urmă a decedat. v v v 2009 – O altă crimă a speriat Constanța, cu atât mai mult cu cât autorul sau autorii sunt încă liberi. La începutul lui 2009, Olga Bostan, de 56 de ani, din Slobozia dispăruse de acasă. Șase luni mai târziu, trupul acesteia a fost găsit în apele canalului Dunăre - Marea Neagră, lângă comuna Cumpăna. Femeia era legată de picioare și de gât cu un cablu metalic la capătul căruia se afla un bloc de beton de 145 de kilograme. Olga Bostan a fost identificată două luni mai târziu, după amprenta dentară. Rudele femeii s-au ferit să dea mai multe indicii, însă spuneau că aceasta avea probleme cu cămătarii. În urma necropsiei, s-a constat că aceasta a fost ucisă.