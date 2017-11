Zece ani de testări gratuite în Constanţa. Aflaţi mai multe informaţii despre analizele importante

Zece ani de testări gratuite în Constanța. Aflați mai multe informații despre analizele importante

Ştire online publicată Miercuri, 22 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Fundația Baylor Marea Neagră sărbătorește 10 ani de la inaugurarea Programului de Consiliere, Testare Voluntară și Gratuită pentru HIV și Hepatite. Cu acest prilej, Baylor a găzduit o întâlnire cu o parte dintre persoanele care au sprijinit de-a lungul timpului proiectele fundației. Printre invitați s-au numărat Decebal Făgădău, primarul municipiului Constanța, Petre Dinică, directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, Mihaela Ristea, directorul adjunct al instituției menționate anterior, bloggerul Diana Slav, cea care oferă turiștilor turul gratuit al Constanței, Adriana Ciupitu și Stere Stambuli din partea Garanti Bank și Andreea Popa, vicepreședintele Asociației Elevilor din Constanța.În cei 10 ani, programul și-a demonstrat impactul pozitiv în viața comunității. Numeroși dobrogeni și-au aflat starea de sănătate și au avut acces la tratament, iar cei mai norocoși dintre beneficiarii programului de testare gratuită au avut certitudinea unei stări bune de sănătate.În ultimul deceniu, Fundația Baylor a investit în componenta de testare gratuită și îngrijire a pacienților cu boli infecțioase aproape 2 milioane USD. Suma reprezintă testarea gratuită, identificarea pacienților reactivi, diagnosticarea celor infectați cu HIV și cu virusurile hepatitice B și C, dar și îngrijirea lor. Bugetul a crescut semnificativ de la an la an, pornind de la aproximativ 30.000 USD și ajungând, în ultimii ani, la 300.000 USD.De la inițierea programului, Baylor a efectuat în Dobrogea peste 65.490 de testări pentru HIV, hepatita virală B sau hepatita virală C. Aproape 5.000 dintre persoanele testate au avut rezultate reactive la unul dintre cele trei virusuri, ceea ce dovedește cât de mare este răspândirea acestor infecții în rândul dobrogenilor. De-a lungul celor 10 ani de activitate, testele efectuate la Baylor au fost reactive de 339 de ori la HIV, de 2.587 de ori la hepatita B și de 1.919 ori la hepatita virală C. În ultimii doi ani Fundația Baylor a alocat un buget de aproximativ 80.000 USD pentru analizele gratuite pe care le ofertă pacienților cu hepatite virale B și C.„Este important de reținut faptul că, cel puțin în cazul hepatitelor virale B și C, aproximativ jumătate dintre rezultatele reactive aparțin unor persoane de peste 50 de ani. Atât în România, cât și la nivel mondial, categoria cea mai expusă la virusul hepatitic C este cea a persoanelor născute în perioada 1945-1965. Datele oficiale arată că trei pătrimi dintre cei 3,5 milioane de bolnavi de hepatita C din SUA fac parte din această categorie de vârstă. De asemenea, cele mai multe decese cauzate de hepatita C se înregistrează printre persoanele născute în perioada 1945-1965. Centrul American pentru Prevenirea și Controlul Bolilor atrage atenția asupra importanței testării, mai ales pentru persoanele născute în perioada 1945-1965. Este important ca medicii de familie să cunoască aceste date și să le recomande pacienților pe care îi au în îngrijire să se testeze pentru hepatitele virale B sau C”, spune Ana-Maria Schweitzer, directorul executiv al Fundației Baylor Marea Neagră.De-a lungul anilor, 15 persoane au lucrat pentru Programului de Consiliere, Testare Voluntară și Gratuită și Îngrijire a Pacienților cu Hepatite. „Întotdeauna am fost ajutați și de celelalte departamente Baylor, cum ar fi departamentul medical și departamentul psihosocial. În prezent, pentru Programul de Consiliere, Testare Voluntară lucrează cinci persoane în Constanța și două în Tulcea. Am dori să le mulțumim celor care au lucrat sau lucrează pentru acest program, dar și tuturor colegilor noștri pentru sprijin. Primii zece ani ai programului de testare gratuită au fost excepționali. De asemenea, am dori să le mulțumim și finanțatorilor noștri, fără de care bolnavii de hepatite virale B și C din județul Constanța nu ar fi putut beneficia de analize gratuite și de îngrijire”, a declarat Mihaela Bogdan, coordonatorul Programului de Consiliere, Testare Voluntară și Gratuită.La rândul său, primarul Decebal Făgădău s-a declarat încântat de condițiile și de serviciile oferite de Fundația Baylor: „Condiții ca aici, la Baylor, am mai văzut în străinătate. Chiar ați depășit ceea am văzut acolo. Asta înseamnă că sunteți cei care trebuie să trageți după voi sistemul public pentru că acesta are probleme multe, care pleacă de la finanțare, de la resursa umană, de la înțelegerea pacienților și nerespectarea tuturor fluxurilor și nu pot face față. Aici am întâlnit un loc de ținută, o energie extraordinară, se vede că sunteți o echipă unită, iar acesta este modelul pe care vreau să îl facem să radieze. Voi ține foarte mult ca parteneriatul dintre Fundația Baylor Marea Neagră și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase să devină mimetic dinspre voi înspre ei”.Fundația Baylor Marea Neagră oferă testări gratuite pentru HIV și hepatitele virale B și C în trei centre din Dobrogea:1. Centrul de Excelență Baylor – Constanța, str. Prelungirea Liliacului nr 10 (zona Doraly); program testări – luni - joi: 8.30 - 11.30; pentru programări sunați la 0241.691.730. De asemenea, vă puteți programa pe www.baylor.ro2. Centrul de testare Baylor, bd. Tomis nr.143, Policlinica 1, cabinet 243 (Spitalul Județean Constanța); program testări: luni: 8.30-13.30, miercuri: 12.30-16.30joi: 8.30 - 16.00; pentru programări sunați la 0241.691.730. De asemenea, vă puteți programa pe www.baylor.ro 3. Centrul de testare Baylor, str. 1848 nr. 32, Spitalul Județean Tulcea, secția de boli infectioase; Program testări: luni - joi: 8.00-13.00; pentru programări sunați la 0240.532.345Aflați mai multe informații despre testarea gratuită și despre serviciile oferite de Fundația Baylor bolnavilor de hepatite pe www.baylor.ro sexuală.