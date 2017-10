ZECE acuzaţii pentru primarul Mazăre în Dosarul 666

ZECE acuzații pentru primarul Mazăre în Dosarul 666

Conducerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța a redeschis dosarul primarului Radu Ștefan Mazăre în care era cercetat pentru că a defilat în public purtând uniformă și însemne naziste. În dosarul înregistrat sub numărul fatidic 666/P/2009, Mazăre este cercetat pentru comiterea unui pomelnic de infracțiuni. Mai exact, potrivit purtătorului de cuvânt al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, procuror Luminița Poenaru, este vorba de atentat asupra unei colectivități, subminarea puterii de stat, infracțiuni contra reprezentantului unui stat străin, instigare la discriminare, ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea ordinii și liniștii publice, instigarea publică și apologia infracțiunilor, constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist sau xenofob, precum și aderarea la o organizație cu caracter fascist, rasist sau xenofob, precum și sprijinirea sub orice formă a unei organizații având acest caracter, răspândirea sau vânzarea, prin orice mijloace, ori confecționarea de simboluri fasciste, a unor astfel de simboluri, utilizarea în public a simbolurilor fasciste, promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unei infracțiuni contra păcii și omenirii sau promovarea ideologiei fasciste, rasiste sau xenofobe, prin propagandă săvârșită prin orice mijloace, în public. Procurorii spun că, la data de 26 ianuarie 2010, procurorul de caz a dispus neînceperea urmăririi penale față de Radu Ștefan Mazăre, pentru infracțiunile menționate mai sus. Numai că, la data de 3 februarie 2010, procurorul general al Con-stanței, Adina Florea, a dispus infirmarea din oficiu a rezoluției de neîncepere a urmăririi penale, întrucât în dosarul penal amintit, de la data sesizării, respectiv 20 iulie 2009, nu s-a administrat niciun act de urmărire penală care să dovedească existența sau inexistența infracțiunilor sub aspectul cărora s-au efectuat cercetări penale. Amintim că, la data de18 iulie 2009, în timpul unei prezentări de modă, Radu Mazăre a apărut într-o uniformă de ofițer german, alături de fiul său, îmbrăcat în ordonanță. Costumul de ofițer din armata germană avea însă însemnele svasticii pe curea. La scurt timp, la Parchetul General a fost depusă o sesizare anonimă în legătură cu fapta edilului constănțean.