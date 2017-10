Zăpadă şi accidente la Negru Vodă / Răniţii au fost transportaţi cu elicopterul - Galerie FOTO

Zăpadă și accidente la Negru Vodă / Răniții au fost transportați cu elicopterul - Galerie FOTO

Un drum național din județul Constanța a fost blocat, din cauza zăpezii, iar mai mulți răniți din două accidente rutiere au fost preluați de ambulanțe și de elicopterul achiziționat de Consiliul Județean Constanța. Acesta a fost scenariul celui mai mare exercițiu de salvare a victimelor din accidente rutiere, desfășurat, în această dimineață, pe DN 38.Simularea a fost organizată de Consiliul Județean Constanța, în parteneriat cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea”, Spitalul Județean Constanța și autoritățile locale bulgare din localitățile General Toshevo și Krushari. Exercițiul este inclus în proiectul român-bulgar „Equipment to Save Our Lives”, ce are drept scop testarea echipamentelor achiziționate pentru intervenirea în situațiile de urgență.Astfel, o porțiune de aproximativ șase kilometri din DN 38 a fost închis (porțiunea cuprinsă între orașul Negru Vodă și vama cu același nume), între orele 11,00 și 13,00. Angajații de la Drumuri Județene au simulat cum se procedează pentru deszăpezirea drumului transfrontalier blocat de zăpadă și TIR-uri rămase înzăpezite, iar pompierii și medicii au demonstrat cât de eficient ar interveni în situația în care drumul ar fi înzăpezit, iar în zonă ar avea loc două accidente rutiere soldate cu mai multe victime.