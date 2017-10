Zanfir Iorguş insistă în anularea deciziei BEC

1

Iorgus nu accepta infrangereargus

Neinteresat de o desfasurare corecta a alegerilor, deputatul PDL Iorgus Zanfir face o problema de viata si de moarte din reaccederea la functia de primar. Realitatea pe care o neglijeaza voit este aceeasi de acum patru ani, cand, in turul al doilea, populatia a acordat o sansa oricui altcuiva (Claudiu Tusac), numai lui Iorgus NU, satula de cele trei manfate detinute pana atunci (1996-2008), timp in care nu si-a urmarit decat interesele proprii, ale familiei si acolitilor sai. Dispunand, ca niciodata, de fonduri si imobile pe care le-a trecut din proprietatea statului in cea a primariei, pentru a dispune, ulterior de ele, dupa bunul plac, cu aportul unor consilieri fripturisti, era clar ca un asfel de corn al abundentei trebuia sa ia sfarsit, odata si odata. Simbolal unui sfarsit rusinos pentru cei mai multi dintre locuitorii Mangaliei, nu-i ramane decat sa mediteze nostalgic la versul lui Fr. Villon: "Unde sunt zapezile de altadata?" Teama de repunere pe tapet a dosarelor privind abuzurile in functie, precum afacerile cu padurea Comorova, spatiul din curtea spitalului, contractul cu Rominterm s.a., il copleseste. Ramane ca justitia sa dovedeasca in ce sens este "legata la ochi".