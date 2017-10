Week-end plin pentru jandarmii constănţeni!

Week-end plin pentru jandarmii constănțeni!

Urmează un week-end plin pentru jandarmii constănțeni, în care ei vor fi prezenți la mai multe evenimente artistice și sportive care se vor desfășura în județ.Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Județean de Jandarmi (IJJ) Constanța, maior Sorin Trancă, în perioada 17-19 august, peste 70 jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța vor asigura măsurile de ordine publică la o serie de manifestări cultural-sportive (spectacole, competiții etc) în localitățile Constanța și Năvodari. „În plus, la nivelul inspectoratului s-au organizat echipe de intervenție, pregătite în orice moment să răspundă eventualelor solicitări”, mai spune acesta.Așa se face că, începând de vineri, 17 august, până duminică, 19 august, 20 de jandarmi, zilnic, vor asigura măsuri de ordine publică la Năvodari, Tabăra Lebăda, unde are loc concertul „Soundwaves 12”. „Având în vedere această manifestare publică (implicând, conform organizatorilor, prezența a aproximativ 5.000 de persoane), pentru buna desfășurare a evenimentelor, recomandăm publicului spectator să țină cont de indicațiile organizatorilor de evenimente și de cele ale forțelor de ordine”, mai precizează maiorul Trancă.Sâmbătă, 18 august, 10 jandarmi vor asigura ordinea publică la meciul de rugby dintre RCJ Farul Constanța și RC Baia Mare.Tot sâmbătă, alți 10 jandarmi vor asigura ordinea publică la marșul pe biciclete „Ziua Marinei... Să navigăm o zi pe roți cu toate pânzele sus”, marș ce se desfășoară pe un traseu în municipiul Constanța, cu plecare de la Sala Sporturilor.