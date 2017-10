"Week-end negru" pe şoselele constănţene! Trei persoane au decedat

2

bunul simt

Macar atata bun simt aveti si ganditi-va la ce viteza a avut loc impactul la cum arata tico-ul....sunteti total neprofesionisti. In incheierea articolului va durea mana sa scrieti ca este mai mult decat necesar un giratoriu in acea intersectie in conditiile in care noul drum spre Navodari va fi gata la sfantu-asteapta...?