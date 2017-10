Week-end negru! Marea şi-a luat tributul

Tragedii în serie pe litoral, din inconștiență sau teribilism

Week-end negru! Marea și-a luat tributul

Bilanțul victimelor Mării Negre pentru un singur week-end este unul cât se poate de alarmant. Șapte persoane au murit, una este dispărută în valurile mării, iar alte zeci au fost salvate de la înec de medici și de salvamari.Nenorocirile au început vineri seară, când un apel la 112 anunța că, în Costi-nești, în Golful Francezului, o persoană a dispărut. Un tânăr de 18 ani, din Brăila, a intrat în apă împreună cu prietena sa cu o saltea gonflabilă. Curenții i-au dus în larg, iar valurile le-au dat salteaua peste cap. Cei doi au căzut în apă și tânărul nu a reușit să se mențină la suprafață, deoarece nu știa să înoate. Fata a reușit să se salveze și a fost adusă la mal. Tânărul intrase primul pe listă la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” și venise la mare cu prietenii ca să sărbătorească. Trupul neînsuflețit a ieșit la mal duminică dimineață.„Acolo nu este o plajă amenajată și nu există post de salvamari. După ce am fost solicitați, am intervenit imediat cu o șalupă, dar nu am mai găsit pe nimeni. A fost solicitată intervenția scafandrilor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea, care l-au căutat, dar în zadar. Sâmbătă dimineață, în jurul orei 05.00, o tânără a ieșit din discotecă, s-a aruncat în apă și din nefericire a murit. A intrat într-o groapă și nu a avut cine să o salveze. În scurt timp, la ora 06.00, salvamarii au sărit direct din pat în apă și au salvat un tânăr care se aventurase în valuri”, a declarat Nicolae Coitu, șeful salvamarilor din Costinești.v v vZiua de sâmbătă s-a arătat a fi una și mai neagră, după ce salvamarii au arbo-rat steagul roșu pe întreg litoralul.„Începând de vineri dimineață și până duminică, am fost solicitați la 17 cazuri, dintre care patru persoane au fost declarate decedate de către noi și unul este dispărut pe plaja Modern din Constanța. Restul au fost transportați la spitale pentru a primi îngrijiri medicale”, a declarat dr. Claudia Tatarici, purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Județean Constanța.Cinci persoane au pierdut lupta cu viața, după ce au ignorat total aver-tismentele salvamarilor și au intrat în apă. Educația constănțenilor și a turiștilor lasă mult de dorit. Un tânăr de 29 de ani este căutat de scafandrii ISU, după ce a intrat în apă pe Plaja Modern și nu a mai ieșit la mal.„Este a doua zi consecutiv când pe litoral este arborat steagul roșu. Oamenii nu înțeleg pericolul la care se expun dacă ignoră semnalele noastre. În sudul litoralului, au fost mai multe persoane înecate. În Mamaia nu a murit nimeni, dar am avut foarte multe intervenții la limită. În două zile, am avut peste 50 de salvări, persoane care erau la un pas de înec, foarte obosite și panicate. Oamenii ar trebui să înțeleagă că nu te joci cu marea. Curenții sunt foarte puternici și în două - trei minute te duc în larg câte 80 de metri. Atunci când nu mai simt nisipul, ei intră în panică și pentru că nu știu să abordeze curentul, obosesc și intră în panică și nu de puține ori, din nefericire, se produce inevitabilul. Avem o problemă gravă cu cei care nu își supraveghează copiii. La fiecare oră, sunt pierduți și găsiți câte 10 copilași. În plus, sunt unii părinți care consideră că, dacă intră cu bărcuța sau cu o saltea gonflabilă, sunt în siguranță. Nu este așa, pentru că îi duce în larg, se răstoarnă din cauza valurilor și se pot îneca. Încercăm să facem față la toate solicitările și să intervenim prompt la toate cazurile”, a declarat Gabriel Culea, coordonatorul salvama-rilor din nordul litoralului.v v v„Sâmbătă, au fost în Costinești în jur de 70.000 de oameni. Am reușit cu vorba și cu fluierul să îi ținem pe toți pe mal. Dacă au intrat în apă, a fost până la genunchi. Pentru că valurile sunt foarte mari, nu se poate interveni cu șalupa sau cu caiacul, deoarece ne răsturnăm. Intrăm numai cu plute și funii și numai câte trei sau patru”, a declarat Nicolae Coitu, șeful salvamarilor din Costinești.