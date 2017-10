Vremea rea a ucis un om la Constanţa

1

Alexandru Andronic este un nimeni!

Am cautat pe Google despre Alexandru Andronic si am gasit... alte persoane! Acest "fotbalist" despre care se face mare tam-tam este un nimeni! Am avut sperante in ce priveste promovarea Farului in Liga 1 in sezonul urmator, dar mi-a trecut. Numele "mari" anuntate pana acum ca vor veni la Farul se rezuma doar la... Curca. Mare atentie sa nu retrogradeze in vara in Liga 3... Bine ca promoveaza Viitorul, echipa care salveaza onoarea Constantei!