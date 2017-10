Vrei să pleci în Austria cu maşina? Atenţie pe autostradă la semnul "IG-L" - amenzile sunt uriaşe!

Vrei să pleci în Austria cu mașina? Atenție pe autostradă la semnul "IG-L" - amenzile sunt uriașe!

Sărbătorile de iarnă se apropie și tot mai mulți români decid să își petreacă vacanța peste hotare. Cei pasionați de sporturi de iarnă, dar și cei care caută atmosfera vieneză sau bavareză a Crăciunului aleg destinații din Austria sau Germania, unde ofertele de vacanță sunt de nerefuzat.Cei care optează să plece cu autoturismul trebuie să fie însă foarte atenți, deoarece autoritățile din aceste țări nu se joacă atunci când e vorba despre siguranța rutieră și protecția mediului.Spre exemplu, austriecii au un semn de circulație a cărui nerespectare îți poate scoate din buzunar mii de euro. Mai exact, limita de viteză pe autostrăzi este de 130 kilometri pe oră, la fel ca în România, dar pe anumite porțiunii de drum limita poate fi de 100. Însă, când această restricție vine însoțită și de semnul IG-L, atunci semnificația și cuantumul amenzilor în caz de nerespectare se schimbă radical.„Pe lângă reducerea vitezei sub 100 de kilometri pe oră va apărea scris și IG-L. Autoritățile austriece, extrem de serioase când vine vorba de mediu, au instaurat regula IG-L (abrevierea de la „Immissionsschutzgesetz Luft”) tocmai pentru reducerea poluării. Când apare acest semn înseamnă că poluarea din cauza noxelor mașinilor pe acea porțiune de drum a depășit limitele admise. Totul se măsoară cu ajutorul unor senzori montați pe autostradă. Dacă depășiți limita de viteză în momentul în care aveți semnul IG-L amenzile nu vor fi cele obișnuite pentru o asemenea infracțiune, ci sunt realmente drastice. Plătiți pentru nerespectarea mediului înconjurător până la 2.180 de euro. Așadar, atenție mare, austriecii nu se joacă când vine vorba de mediu”, informează portalul auto traficromania.info.Așa cum scrie și mai sus, diferența este clasa de amendă la care ești încadrat. Astfel, sancțiunea nu va fi una banală pentru depășirea vitezei, ci una drastică pentru încălcarea normelor de mediu și poluare.Pentru că au ignorat limita de viteză, mai mulți români s-au trezit cu astfel de amenzi. „Cum tot mergeam prin Austria pe autostradă, am văzut semne de limitare la 100 de la 130 și dedesubt IG-L. Cum nu știam exact ce înseamnă, le-am ignorat eu „nefiind” IG-L. Azi am primit o amendă acasă pentru o depășire cu 26 km/h și trebuie să plătesc 90 de euro. Apoi m-am informat și am aflat că e prea poluat aerul și au instalat o limită de viteză”, a scris un șofer român pe un site de specialitate.În ceea ce privește Germania, din 2016 se va introduce o taxă pentru autostrăzile și drumurile naționale care va fi plătită de toți șoferii cu mașini ce nu sunt înmatriculate în statul german. Inițial s-a specificat că taxa va fi aplicată doar pentru străini, dar în urma criticilor de discriminare, această taxă se va aplica și proprietarilor germani. Deși vor scoate bani din buzunar pentru a plăti, ei vor primi banii înapoi, printr-o reducere echi-valentă a taxei pe autovehicul.Cei care vor circula pe drumurile din Germania vor fi nevoiți să scoată din buzunar 5, 10 sau 15 euro pentru o vignetă de scurtă durată. Valoarea taxei va fi în funcție de autoturism, respectiv anul de fabricație, capacitatea motorului, etc. În prezent, de la 1 octombrie, vehiculele cu o greutate totală maximă admisă de 7,5 tone sau mai mare sunt nevoite să plătească pentru a circula în Germania. Această taxă este în vigoare pentru 12.800 de kilometri de autostrada și 1.200 de kilometri de drumuri naționale din Germania.