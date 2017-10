Vrei să fii agent secret? SRI face înscrieri

3

romania nu este sri

Romania nu este reprezentata in niciun fel de gasca de securisti ascunsi sub umbrela sri...interceptarea telefoanelor si montarea microfoanelor, culegerea de informatii, chipurile in numele sigurantei nationale!,cat si alte nenumarate metode specifice activitatilor mai degraba kgb-iste (stiute numai de cei din gasca securista) nu au alt rol decat de instituire si intimidarii in randul oamenilor...normali,a terorii si bineinteles. scopul unic ptr care servesc...patria este atragerea de foloase intereselor personale(in principal materiale) -o simpla evaluare sau mai bine zis re-evaluare, va scoate la iveala aceeasi gasca care se ocupa pe vremuri, nu demult apuse, de bunastarea si siguranta poporului roman... Suntem singurul stat din fostul bloc comunist unde fosti tortionari nu au primit niciun fel de pedeapsa, ba mai mult! au fost reorientati si re-folositi ptr aceleasi cauze"nobile"! Singura sansa ptr o reabilitare morala a acestei institutii este sa inceapa publicarea listelor cu cei care au facut parte din vechiul aparat represiv si in plus si numele cu odraslele/rudele inregimentate in actuala Securitate. Dormi linistit securitatea!, pardon sri vegheaza ptr tine! Numai ei stiu de ce!