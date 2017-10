VREI SĂ DEVII SPION? SRI şi SIE caută noi oameni

2

Sunt Directorul SRI

Dragii mei este simplu. Ca peste tot in Romania noi securisti imputii am impus un regim de cenzura teroare manipulare prin Masssmedia si prin instituti diabolice SRI SIE DIA Parchet Justitie etc Daca vrei sa lucrezi cu noi o sa fi violat sodomizat pana la moarte pacalit bagat in jocuri murdare politice in fiecare an electoral apar milioane de stenograme utra secrete si strict secret ein masssmedia trustul impact al varanului Felix Motanul Voiculescu conduce Romania, milioane de arestari in anii electorali intre acesti ani nicio arestare SRI si toate institutile publice sunt aservite politic 1000 in 100 asa ca , se mai vinde cate o fabrica ceva terenuri petrol gaze si aur la straini pe 1 dolar dar comisioane in paradisuri fiscale de zeci de milioane de dolari . Vei fi amestecat in toate aceste magari trafic de arme droguri tigari trafic de copii retele de proxenetism si mai ales infantil inalta tradare si cand o da in bara reteaua se dezice de tine te abandoneaza sau te lichideaza te scoate pe tine ca tap ispasitor vezi ce a patit scroafa aia grasa de la caritat ce s-a asuns in Israel de la Vantul a bagato pe ea in fata si el a scapat, asfel trebuie sa intelegi ca SRI cauta fraieri nu destepti ca sa-i bage tapi ispasitori in hotiiile lor . Ca sa iti faci o imagine completa bazele de date au ajuns la mana tuturor partideleo si massmedia sa vezi in anii electorali milioane de stenograme in presa si milioane de aresta intre anii electorari nimic a ajuns ca firma privata srl firma de detectivi privati. Legaturile de rudeni si prietenie intre interlopi si eu Maior Director SRI sunt cunoscute atat eu cat si Basescu si fraso ne inrusim cu interlopi ne imprieteni furam si distrugem tradam tara etc suntem mafia. Șeful SRI Alba, arestat pentru furt de utilaje de Ondine Ghergut , 02 mai 2011 Printeaza Trimite Salveaza catuseeee Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Hunedoara l-au retinut pe locotenent colonelul SRI Ioan Tarnu, directorul biroului Alba, care a ajutat un grup de 23 de inculpați, cercetați în stare de arest preventiv, constituiți într-un grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea de furturi de utilaje din state ale Uniunii Europene. Valoarea estimată a prejudiciului este de 4.500.000 euro. În cursul cercetărilor s-a stabilit că activitatea infracțională a membrilor grupării a fost sprijinită de către inculpații TARNU IOAN, locotenent-colonel, șeful Direcției Județene de Informații Alba și SCHIAU LIVIU, subcomisar de poliție la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Alba-Iulia. În sarcina inculpatului TARNU IOAN se reține că, în virtutea funcției deținute, prin acțiune sau inacțiune, a acordat sprijin inculpatului STANCIU MIRCEA, în prezent arestat, activitatea sa fiind de natură să împieteze asupra aflării adevărului în dosarul penal instrumentat de către procurorii D.I.I.C.O.T., constituind în același timp o încălcare a dispozițiilor art. 11 al. 1 lit. d din Legea nr. 51/1991, referitor la obligativitatea organelor de informații de a informa organele de urmărire penală în cazul săvârșirii unor infracțiuni. Astfel, inculpatul STANCIU MIRCEA a apelat la inculpatul TARNU IOAN, căruia i-a adus la cunoștință implicarea sa în furtul de utilaje și i-a solicitat sprijinul, în sensul de a interveni pe lângă ofițerii de poliție din cadrul B.C.C.O. Alba, pentru a se evita efectuarea unei percheziții domiciliare la locuința sa și a împiedica tragerea sa la răspundere penală. Inculpatul TARNU IOAN a acceptat, în mod direct, daruri de la soția inculpatului STANCIU MIRCEA, dând asigurări că poate determina organele de poliție, pentru asigurarea unei investigații penale favorabile inculpatului. În sarcina inculpatului SCHIAU LIVIU s-a reținut faptul că, în cursul lunii aprilie 2011, în două rânduri, l-a încunoștințat pe inculpatul STANCIU MIRCEA, cu privire la momentele operative desfășurate de organele de cercetare penală, premergătoare efectuării unor activități procedurale în cauză, ceea ce a dus la îngreunarea urmăririi penale. Mai mult decât atât, inculpatul a pus la dispoziția inculpatului STANCIU MIRCEA, o listă cu 14 persoane cercetate și față de care urmau să se instituie măsuri preventive, informații pe care le-a obținut în virtutea atribuțiilor de serviciu conferite de calitatea sa de subcomisar în cadrul B.C.C.O. Alba-Iulia. Inculpații TARNU IOAN și SCHIAU LIVIU au fost reținuți pentru 24 de ore pentru comiterea infracțiunilor de sprijinire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. de art. 7 al. 1, 3 din Legea nr. 39/2003 și favorizarea infractorului, faptă prev. de art. 264 al. 1 C.p., urmând a fi prezentați cu propunere de arestare preventivă Curții de Apel Alba-Iulia. Cercetările au fost efectuate cu sprijinul unității specializate din cadrul S.R.I. și cu polițiști din cadrul B.C.C.O. Alba-Iulia. http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/%C5%9Eeful-sri-alba--arestat-pentru-furt-de-utilaje-224041 oricum fara spaga de 10.000 de euro nu intri , gandestete ca in 6 luni recuperezi banii pai numai intr-un judet de la 400 de proxeneti si 400 de camatari si 400 de arabi si turci cu afaceri de droguri arme strangi pe zi 2000 de euro in 5 zile ai recuperat banii, nu trebuie decat sa cersesti spagi favoruri sexuale pt tine si pt sefi sa comiti crime si furturi pt tine si sefi este mafia care distruge romania , un serviciu romanesc anti romani si romania. toate gunoaiele din romania lucreaza cu si pt , si in SRI . cu cat esti mai prost este mai bine te trimit la hoti crime in fata apoi se spala pe maini cu tine, si te arata cu degetul de paraca furai singur , nimeni nu poate fura singur fura cu sefi cu colegii si cu toate institutile statului si politicul binenteles cu cei mai nenorociti cu imputiti de preoti. Dezvaluiri incredibile! Un afacerist arestat, primarul si seful SRI au fost implicati intr-o afacere de senzatie 6535 vizualizari | Vineri, 18 Aprilie 2014 | Silviu BORDEIANU bordeianusilviu•bzi.ro 134 0 VK0 Comentarii Comentarii (10) Camera de Comert si Industrie Camera de Comert si Industrie • Secretele ascunse un deceniu incep sa se dezvaluie iesenilor, in joc fiind bunuri publice in valoare de milioane de euro • Unul din personajele cheie implicate in evenimentele petrecute in urma cu 10 ani a facut ieri dezvaluiri incredibile • Fostul primar al municipiului Iasi, Constantin Simirad, spune ca serviciile secrete au incercat sa-l opreasca pe Vlasov, dar fara succes O afacere trasnet pusa la cale de Mihail Vlasov, fostul sef al Camerei de Comet, inchis momentan pentru acuzatii de coruptie, face valuri dupa 13 ani in care a fost tinuta ascunsa. In 2000, Vlasov a reusit sa ia de la primarie sediul actual a Camerei de Comert printr-un troc, la schimb fiind date cateva apartamente si un teren. Primarul de atunci al Iasului, Constantin Simirad, vine cu cateva precizari incredibile despre implicarea serviciilor secrete in aceasta afacere. Respectivul imobil ar fi fost o casa conspirativa a SRI, dar nici macar serviciile secrete se pare ca nu au reusit sa i se opuna lui Vlasov. "Acel imobil cred ca era o casa conspirativa a SRI, dar nu existau documente clare care sa ateste acest lucru. La vremea respectiva se vorbea despre Camerele de Comert si Industrie ca despre noul motor al dezvoltarii Romaniei. In contextul acesta, a venit Vlasov (Mihail Vlasov - n.r.) si m-a intrebat daca s-ar putea infiinta acolo sediul Camerei. Am raspuns, si subliniez, ca de principiu sunt de acord", a declarat Constantin Simirad, fostul primar al Iasului. "Ulterior, a venit la mine in birou cineva de la serviciile secrete, Magureanu (Virgil Magureanu, fostul sef al SRI - n.r.) impreuna cu patru avocati care au spus ca e ilegal ce am decis, dar nu aveau niciun fundament. Pe hartiile pe care le-am semnat scria ca de principiu sunt de acord ca acolo sa functioneze Camera de Comert. Acele apartamente au fost date in schimbul anexelor construite acolo. Stiu ca dupa asta Vlasov s-a judecat cu SRI si a castigat. E posibil ca investitiile la acel imobil sa le fi facut Vlasov, urmand sa isi recupereze banii", a precizat fostul primar Constantin Simirad. Tun istoric dat de Vlasov la inceputul anilor 2000 La finele anilor '90 si inceputul anilor 2000, cand primar al Iasului era profesorul Constantin Simirad, Mihail Vlasov a inceput sa faca jocurile pentru preluarea cladirii si terenului pe care este amplasat acum sediul Camerei de Comert si Industrie. Cladirea si un teren de circa 1.700 mp aferent acesteia au ajuns din patrimoniul municipalitatii in cel al Camerei de Comert. La schimb, primaria a primit trei apartamente. "Schimbul de proprietati s-a derulat in 1999 si ulterior in 2000, an cand au fost alegerile. Atunci s-au dat pe rand, in schimbul cladirii si al terenului, alte patru proprietati", a precizat o sursa pentru BUNA ZIUA IASI. Astfel, un prim schimb de proprietati a avut loc in 1999, cand in contul cladirii din Copou, municipalitatea a primit trei apartamente aflate unul pe strada Gheorghe Doja - B 817, unul pe Ciurchi - 117D si unul pe strada Bradului - H11. 