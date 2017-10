Vrea achitarea sau o pedeapsă cu suspendare pentru trafic de droguri

Tribunalul Constanța a finalizat cercetarea judecătorească în procesul lui Eder Suliman, de 22 de ani, din Constanța, acuzat de comiterea infracțiunii de trafic de droguri de risc. Tânărul a fost prins, în cursul lunii iunie, după o urmărire de două luni a ofițerilor Compartimentului Antidrog din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Orga-nizate Constanța, sub coordo-narea procurorului desemnat din cadrul Biroului Teritorial Constanța al DIICOT. Flagrantul a fost organizat în zona Muzeului de Marină din Constanța, iar individul a fost prins în momentul în care încerca să-i vândă 3 grame rezină de canabis sau hașiș unui ofițer sub acoperire. Dacă, inițial, tânărul a susținut că ar avea asupra sa doar o sumă în valută, alta în lei și patru telefoane mobile, la percheziția corporală, polițiștii au descoperit pe lângă 800 lei și 50 de euro și patru bucăți de culoare maronie în greutate totală de 26 de grame, ascunse într-o cutie și care s-a dovedit a fi hașiș. Individul a declarat că drogul descoperit în buzunarele sale, pe care el îl numea „ciocolată”, era cumpărat din cartierul bucureștean Pantelimon și intenționa să îl plaseze consumatorilor de droguri din Constanța. Reprezentantul Parchetului a solicitat, ieri, condamnarea lui Eder Suliman la o pedeapsă privativă de libertate, având în vedere infracțiunea gravă de care este acuzat. La rândul lui, avocatul angajat în apărarea tânărului a cerut achitarea lui sau, în subsidiar, aplicarea unei pedepse îndreptate spre minimum prevăzut de lege, cu suspendarea executării aces-teia. El a precizat că Eder Suliman ar fi fost provocat la comiterea infracțiunii de către investigatorul sub acoperire, că nu are antecedente penale și că este foarte bun în meseria lui, aceea de vopsitor de mașini. Instanța urmează să se pronunțe asupra vinovăției sau nevinovăției bărbatului.