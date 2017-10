Vor pedepse mai mici pentru lipsire de libertate, trafic de persoane şi proxenetism

Vor pedepse mai mici pentru lipsire de libertate, trafic de persoane și proxenetism

Magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție au judecat recursul formulat de trei tineri împotriva deciziei Curții de Apel Constanța, prin care au fost condamnați la pedepse grele cu închisoarea, pentru comiterea infracțiunilor de lipsire de libertate și trafic de persoane și proxenetism. Instanța se va pronunța pe 24 septembrie.La începutul anului trecut, Tribunalul Constanța a constatat că Mircea Paraschiv, Cosmin Donciu și Daniel Pătrașcu se fac vinovați de comiterea faptelor. În aceste condiții, Paraschiv a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru viol, lipsire de libertate în mod ilegal și trafic de minori, Patrașcu la 6 ani pentru viol și trafic de minori, iar Donciu la 5 ani pentru trafic de persoane și proxenetism. Între timp, una dintre persoanele judecate, C. P. R., a decedat într-un accident rutier.Pedepse mai mici în apelUlterior, judecătorii Curții de Apel au admis apelurile declarate de cei trei și au desființat hotărârea atacată. Potrivit deciziei instanței de apel, Paraschiv a fost achitat pentru săvârșirea infracțiunii de viol și lipsire de libertate în mod ilegal, iar Pătrașcu a fost achitat pentru viol. Totuși, cei doi au fost condamnați la câte șase ani de închisoare și doi ani de interzicere a unor drepturi, pentru comiterea infracțiunii de trafic de minori. Și Donciu a beneficiat, la această instanță, de o pedeapsă mai ușoară. El a fost condamnat la trei ani de detenție.Acuzațiile aduseIndivizii au fost trimiși în judecată, în luna februarie 2003, ca urmare a unei plângeri depuse de o minoră, care a reclamat că ar fi fost victima infracțiunilor de lipsire de libertate, viol și trafic de persoane. La rândul lor, alte două minore îi acuzau de trafic de minori. În urma perchezițiilor domiciliare, la locuința lui Paraschiv ar fi fost găsite două filme cu fotografii ce expuneau imagini din timpul actelor sexuale. O martoră, Mariana Didina Târpan, ar fi declarat, pe parcursul urmăririi penale, că, la sfârșitul anului 2002, a plecat, însoțită de doi dintre indivizi, în Spania, pentru găsirea unui loc de muncă, cheltuielile pentru obținerea pașaportului și a biletelor de avion fiind suportate de Paraschiv și Pătrașcu. În scopul recuperării banilor, cei doi i-ar fi propus să se prostitueze și chiar ar fi încercat să o violeze.În cursul investigațiilor, minora a făcut referire la doi indivizi, implicați în prostituție și proxenetism: C. P.R. și Cosmin Donciu. La domiciliile lor ar fi fost găsite o serie de probe (bilete de avion, pașapoarte etc) care demonstrau că mai multe tinere căzuseră în plasa tinerilor, fiind obligate la rândul lor să se prostitueze și în străinătate. Două dintre ele ar fi declarat că, în decurs de 4 luni, au întreținut raporturi sexuale cu aproape 250 de bărbați.