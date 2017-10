"Vom lua bani de la Sănătate sau Educaţie ca să le dăm puşcăriaşilor"

"Vom lua bani de la Sănătate sau Educație ca să le dăm pușcăriașilor"

Luni, 04 Iulie 2016.

Ministrul Justiției, Raluca Prună, ne anunță că, cel mai probabil, va tăia bani de la Sănătate sau Educație ca să pătească despăgubiri pușcăriașilor.Iată declarația Ralucăi Prună oferită Hotnews:„Riscăm o decizie pilot a CEDO în urma a mii de plângeri cu privire la condițiile proaste. Suntem într-un proces, Guvernul este într-un proces în care încearcă să convingă CEDO că ia niște măsuri pentru a repara acest context, puțin, cât se poate. Și un element esențial este consolidarea probațiunii în România. Statutul acesta trebuia să fie adoptat din 2013. Noi va trebui, cel mai probabil, să plătim celor condamnați cu executare într-un penitenciar, o sumă de bani pe zi. În Italia a fost 8 euro. Am făcut un calcul, eu am avansat o cifră - 80 de milioane, e foarte mica cifra. Deci s-ar putea să fie mai mult de 80 de milioane de euro pe an în cazul în care primim o asemenea decizie pilot. Eu am fost la CEDO acum o săptămână, am vorbit cu președintele Curții și am cerut îngăduința să ne lase să arătăm că putem lua niște măsuri fără a greva într-un asemenea hal bugetul de stat. Că pentru a face plata asta trebuie să luăm din altă parte, nu știu, de la sănătate, de la educație”.