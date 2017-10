Voluntarii, surghiuniţi din Poliţie!

Voluntarii, surghiuniți din Poliție!

Legislația permite ca polițiștii, asemenea altor angajați ai statului, să fie sprijiniți în acțiunile lor de oameni de bine, voluntari care vor să dea o mână de ajutor pentru siguranța comunității lor.Nu pot să aplice amenzi sau să ia parte la urmărirea infractorilor, dar sunt multe alte acțiuni în care, până anul acesta, polițiștii constănțeni s-au bucurat de ajutorul voluntarilor: de exemplu, în efectuarea măsurătorilor de la locul accidentelor sau atunci când depistau în trafic șoferi indisciplinați și singurul martor aflat la fața locului era… voluntarul, care putea astfel să semneze procesul verbal!De asemenea, constănțenii interesați să fie voluntari pentru Poliția Constanța îi mai sprijineau pe oamenii legii în acțiunile de prevenire, în discuțiile cu asociațiile de locatari sau cu elevii etc. Numărul voluntarilor nu era mare, dar chiar și așa, erau de ajutor. De exemplu, Poliția Rutieră avea, anii trecuți, în jur de 20 de voluntari, în vreme ce la Ordine Publică erau înscriși alte câteva zeci.„Erau foști colegi, ieșiți la pensie, care ne mai sprijineau în acțiuni, în relațiile cu bătrânii în special”, ne-au mărturisit polițiștii.Nu mai sunt bani și pentru ei…Anul acesta, însă, Poliția Constanța nu a mai încheiat niciun contract de voluntariat. Aceasta nu este situația doar în județul de la malul mării, ci în întreaga țară, după cum ne-au comunicat reprezentanții Poliției Române.„Inspectoratul General al Poliției Române nu mai încheie contracte de colaborare cu voluntari, începând din acest an. Încă nu există o dispoziție în acest sens, dar urmează să fie emisă”, ne-au precizat reprezentanții Biroului de presă al instituției menționate.De ce s-a luat această decizie? În vreme ce pe surse oficiale se menționează că oamenii nu mai sunt interesați și că a contribuit și modificarea Legii Voluntarului, intrată în vigoare în vara lui 2014, voci din rândul polițiștilor spun că, de fapt, tot lipsa banilor este de vină. Și anume, Poliția Română ar fi trebuit, potrivit legii, să asigure voluntarilor măcar un sandviș și o sticlă cu apă pe perioada în se aflau în acțiune cu polițiștii, dar mai ales să le încheie asigurări de viață - aspecte pentru care nu există fonduri!Se impune menționat că nici la nivelul Poliției Locale Constanța nu există voluntari care să-i sprijine în activitate, după cum ne-au precizat reprezentanții acestei instituții.La alții se poate!În alte județe ale țării, însă, au fost găsite soluții pentru implicarea cetățenilor în asigurarea siguranței stradale, ca voluntari. De exemplu, Poliția Locală Târgu Mureș a dezvoltat în ultimul an o adevărată rețea de voluntari.„Avem 33 de voluntari, din toate păturile sociale. Avem și juriști, și medici, dar și persoane rome. Acestea, de exemplu, ne sprijină în asigurarea ordinii într-un cartier majoritar de romi, unde sunt aproximativ 4.000 de locuitori. Voluntarii au primit veste fosforescente, o caschetă, legitimație și pot să meargă în patrulare, însoțiți sau nu de un polițist local. Diferența este că, atunci când nu sunt însoțiți de un polițist local, pot doar să atragă atenția cetățenilor asupra aspectelor negative, nu să aplice și amenzi contravenționale”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Valentin Bretfelean, directorul Poliției Locale Târgu Mureș.Răsplata voluntarilor, pentru că dau o mână de ajutor polițiștilor locali, este transportul gratuit pe mijloacele de transport în comun și intrare liberă la grădina zoologică. Nu este mult, dar și așa sunt destui interesați.„Sunt mulți interesați, iar voluntariatul a fost foarte bine primit la noi. Până la urmă, de aici s-a dezvoltat și SMURD-ul, pornit pe aceeași idee”, a adăugat reprezentantul Poliției Locale Târgu Mureș. Astfel că, și cu ajutorul voluntarilor, la Târgu Mureș nu se mai vorbește de „personal insuficient” în cadrul Poliției Locale.