Voluntari sau „turnători“ la Poliţie?

este o practica nociva

voluntarul este fie sarit de pe fix, fie rasplatit cu alteva. In primul caz nu te poti baza pe nebuni. In al doilea caz, sunt sursa unor ilegalitati comise de politie...legal. Pentru a rasplati ciripitorii. In acelasi timp, se pune problema corectitudinii informatiei unor nebuni sau oportunisti. Care incearca sa-si faca viata mai buna in zona in care stau, prin preluarea de mita de la vecini, ca sa nu le faca greutati. Chiar daca sunt corecti. In mod normal toate politiile din lume, apeleaza la informatori platiti, din zonele de interes. Cu potential infractional. (Lumea interlopa.) Si in momente critice. Nu cu infiltrarea de turnatori pe toate scarile, strazile cu case, etc... Acest sistem, al "voluntarilor" transforma Politia (dar si SRI, SPP etc.) in plagi antisociale, pe care oamenii le urasc. In loc de a fi ajutati de toata populatia, la nevoie, toti se feresc de ei...Si toti urasc ciripitorii care trag foloase necuvenite pe spinarea vecinilor. Apoi, un turnator trebuie sa fie ascuns, sa nu-l stie nimeni. Nu am auzit de vreo pisica cu zurgalai, care sa prinda soareci!