„Voiam să renunţ la şcoală, să fac trafic cu droguri!“

Mărturia unui licean care a învins lupta cu etnobotanicele:

„Voiam să renunț la școală, să fac trafic cu droguri!“

În vârstă de aproape 17 ani, Andrei este un adolescent din Constanța care mărturisește că a încercat destule „lucruri rele“ în această viață: alcool, etnobotanice și marijuana. A început să se drogheze din curiozitate, când abia intrase la liceu, și cu greu a reușit să mai scape din ghearele narcoticelor. Astăzi, recunoaște că acestea și-au pus pe viață amprenta asupra lui.Pe Andrei l-am întâlnit la Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Constanța, unde vine periodic la ședințe de consiliere. Nu are rețineri în a povesti experiența lui cu drogurile. Dacă în trecut refuza orice ajutor, din partea familiei ori a specialiștilor, și visa să ajungă să facă bani din trafic cu droguri, astăzi este conștient de răul pe care i l-au făcut stupefiantele și de urmările cu care va trebui să trăiască toată viața.„Toți cei care se droghează, chiar și atunci când renunță, rămân cu sechele ori cu diverse ticuri. Eu, de exemplu, am rămas cu o stare de panică permanentă”, ne mărtu-risește Andrei.A fumat prima „știucă” (sau primul „cui” - cum sunt denumite țigările cu etnobotanice printre consumatorii din liceele constănțene) la puțin timp după ce a intrat în clasa a IX-a, în octombrie 2012. „Mă rugase cineva să-i fac rost de etnobotanice, știa că am un prieten care consuma. Iar prietenul mi-a adus și mie și «hai să fumăm». Mi-a plăcut. Și așa am început să fumez zi de zi, dimineața, la prânz și seara”, își amintește tânărul.„Luna de miere“ a drogurilor La începutul, totul era mirific când se droga. „Am experimentat, la înce-put, așa numita «lună de miere» a drogurilor, cum îi spun specialiștii de aici, de la centru. Te simți bine când fumezi, ești euforic, nu îți este teamă de nimic și de nimeni, nici de faptul că ai putea fi prins. Ești calm, relaxat. După această perioadă, însă, apar stările de panică. Conștientizezi că nu este bine, îți este mereu teamă că ai putea fi prins, că ar putea cineva să te dea în gât”, și-a continuat adolescentul istorisirea.Nu a durat mult și a început să se transforme, fizic și psihic: mânca mai mult, dar nu lua în greutate, era mereu distrat, somnolent, nu-l mai inte-resa școala, familia sau puținii prieteni pe care-i avea, alții decât cei din gașca de consumatori. Părinții au observat ce se întâmpla cu fiul lor după vreo trei luni.„Fratele meu a fost cel care a observat, de fapt. Au fost certuri în familie, să renunț la droguri, iar eu le spuneam că nu mă interesează, să mă lase în pace, căci este viața mea. Am reușit, însă, să stau trei luni fără să mă droghez. Dar, în sinea mea, abia așteptam să o fac din nou”, a adăugat tânărul licean.Așa că, în mai 2013, s-a reîntors la vechiul obicei. Iar prietenii l-au primit cu brațele deschise. Fie că pleca cu sau fără bani de acasă, întotdeauna reușea să facă rost de droguri. „Sunt ușor de obținut, este 10 lei pungulița de câteva grame, sau chiar 7 lei, pentru clienții stabili”, ne spune ridicând din umeri. Care este filiera? „Dintr-o cunoștință în alta, niciodată de pe internet. Dar se găsesc destui în jur care fie con-sumă, fie cunosc pe cineva care consumă…”, a adăugat el.Chiar dacă se renunță la etnobotanice, rămân simptomele! Aproape de sfârșitul anului școlar, însă, s-a aflat în școală că se droghează și a fost pus în situația să-și schimbe complet viața. „Mi se făcuse rău la școală, de la o plăcintă pe care o mâncasem. Dar colegii, care mă știau drept consumator, le-au spus profesorilor. Și mi-au găsit substanțele în rucsac. Eu parcă prevăzusem că așa se va întâmpla și îi spusesem unui coleg să le ia din rucsac, dar nu a mai apucat. A venit ambulanța, am fost dus la spital, au venit și cei de la Crimă Organizată, care m-au luat la întrebări de unde aveam drogurile. Am fost nevoit să schimb liceul, să o iau de la capăt”, a mai mărturisit adolescentul.Tot atunci a început să meargă și la Centrul de Consiliere Antidrog. La început, reticent și decis să renunțe la școală pentru a începe să facă trafic de droguri. „Nu îmi dădeam seama că mă distrugeam pe mine, familia mea. Eram hotărât să renunț la școală, să fac trafic cu droguri. Acum, am planuri de viitor, sunt mai liniștit, mai încrezător în forțele proprii și mai ambițios”, ne spune zâmbind.Tânărul recunoaște, însă, că drogurile i-au schimbat iremediabil viața. „Chiar dacă se renunță la etnobotanice, rămân simptomele. Fiecare rămâne cu ceva. De parcă ți-ar spune «ia un cadou de aici, să ne ții minte»! Este mai bine să nu consumi deloc. În primul rând, sunt pierderile de memorie; sunt perioade pe care nu mi le mai amintesc. Apoi, nu mai ai aceeași capacitate de asimilare, de învățare, îți omoară neuronii”, mărturisește Andrei.În prezent are un motiv de mândrie: se împlinește un an de când nu s-a mai drogat. Ba chiar a reușit performanța să refuze „cuiele” ce i-au fost oferite de așa zișii binevoitori din jurul lui. Căci, și în noul anturaj mai sunt tineri care se droghează, dovadă a extinderii fenomenului etnobotanicelor în rândul adolescenților. Ne spune că nu mai simte nevoia de etnobotanice sau marijuana, căci a găsit noi metode de distracție.„Am început să ies din nou cu prietenii, caut alte metode de a mă simți bine, fără etnobotanice”, se încheie discuția cu Andrei.