"Voi declanşa un concurs ca posturile de şefi de penitenciare să fie ocupate pe mandat de 4 ani"

"Voi declanșa un concurs ca posturile de șefi de penitenciare să fie ocupate pe mandat de 4 ani"

Ştire online publicată Marţi, 07 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Justiției, Raluca Prună, a anunțat marți că luna aceasta va începe demersurile pentru organizarea unui concurs astfel încât posturile de șefi de penitenciare să fie ocupate pe mandat de 4 ani, pe baza unor criterii de performanță."Există o situație de precaritate, adică vreau să îi apăr și pe cei din Administrația Națională a Penitenciarelor cu care, în mare măsură, nu am fost foarte corectă când mi-am preluat mandatul, pentru că am fost îngrozită de ce am văzut în penitenciare. (...) Nu este numai vina celor de la ANP, este și o vină legislativă. În 2009 s-a schimbat legea și s-a spus: un șef, de pildă, la penitenciar nu poate fi decât cineva care provine din sistemul penitenciar. (...) Nu vreau să dau cifre, dar cei mai mulți, majoritatea nu sunt confirmați pe post, au ceea ce se numește o împuternicire, deci depinzi de șeful tău cel mare, care din două în două luni îți semnează prelungirea împuternicirii. Și, dacă ai vrea să iei măsuri manageriale, (...) este foarte greu să le iei, pentru că depinzi de conducerea la nivel central a ANP. În iunie voi declanșa un concurs, astfel încât toată lumea să își ocupe posturile pentru un mandat de patru ani, pe baza unor criterii de performanță, care să fie evaluate anual. (...) Am început deja discuțiile cu conducerea ANP și discutăm pe calendar. Ei ar fi vrut să înceapă mai târziu, în septembrie, dar asta ar fi însemnat ca procedura să se încheie undeva în martie, așa încât aceasta este o știre — eu vreau să declanșez concursul prin anunțul de postulare în luna iunie, astfel încât în octombrie să avem oamenii confirmați pe posturi", a afirmat Raluca Prună, prezentă o conferință organizată de asociația GRADO.Întrebată dacă are posibilitatea legală de a organiza concurs pentru alegerea pe funcție a șefilor de penitenciare, ea a spus: "Posibilitatea există de câțiva ani în lege și eu nu înțeleg de ce nu s-a organizat un concurs care să asigure stabilitatea pe post".Potrivit ministrului Justiției, condițiile de înscriere la concurs sunt date de legislație."Mandatul va fi de 4 ani, numai că voi introduce acum criterii de performanță. (...) Probabil că nu am să depunctez pe cel care a avut niște performanțe manageriale minime, în sensul că nimeni nu a ieșit la muncă de 4 ani, dar aș vrea să premiez pe cel care va veni poate la concurs și îmi va spune: 'eu am scos persoane în maximă siguranță la muncă'. Deci vreau să punem în condițiile de concurs criterii de performanță", a precizat Prună, citată de Agerpres.