Vlad Voiculescu, citat ca martor la DNA: "Am lăsat şi ceva frumos în scris"

Vlad Voiculescu, citat ca martor la DNA: "Am lăsat și ceva frumos în scris"

Ştire online publicată Marţi, 28 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

"Faptul că am fost citat ca martor, cred că spune ceva despre cât de serioase sunt acuzațiile distinsului domn", punctează fostul ministru.Vlad Voiculescu apreciază profesionalismul Direcției Naționale Anticorupție. "Profesionalism. Asta poți cu ușurință să observi la procurorii DNA".Cum caracterizează plângerea managerului Copcă"Dadaism*. Asta poți cu ușurință observa în plângerea penală întocmită de domnul manager de spital Copcă, în stilul caracteristic. După închiderea dosarului, îmi va face o deosebită plăcere să vă prezint această capodoperă literară. Poate vă amintiți cum cei doi din fotografie strigau în gura mare la televizor acum un an că eu blochez transplantul pulmonar la Sf. Maria, că am interese (acțiuni chiar!) la AKH și că transplantul pulmonar ar trebui să se facă “mâine dimineață”! Stiți câte transplanturi s-au făcut de “mâine dimineață” până în zilele noastre, nu-i așa? Ați ghicit: zero. Doar pacient să nu fi în țara asta...Recunosc că mi-a făcut plăcere să explic procurorilor mai multe despre modul în care s-a făcut acreditarea centrului de transplant pulmonar de la Sfânta Maria, despre discuțiile cu oamenii din domeniul acesta, dar și despre cum se petrec lucrurile în general în transplant în România! Am lăsat și ceva frumos în scris, scripta manent. Urmăriți așadar ce se întâmplă în transplant... în spitale și în dosare! O să (continue să) fie interesant!", punctează Vlad VoiculescuFostul ministru al Sănătății explică de ce este importantă independența justiției:"După ce ați citit cele de mai sus, imaginați-vă pentru o clipă că într-un fel sau altul, cariera procurorilor ar putea fi decisă de oameni precum domnul Iordache, domnul Tudorel Toader, domnul Liviu Dragnea sau domnul Calin Popescu Tăriceanu. Dacă vă este greu să vă imaginați, sigur găsiți niște filme românești despre justiția partidului dinainte de 1989. Dadaismul este un curent literar-artistic, apărut în Europa în anul 1916, caracterizat prin ridicarea hazardului la rang de principiu de creație, prin negarea oricărei legături între gândire și expresie", conchide Vlad Voiculescu, citat de romaniatv.net