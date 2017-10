Violenţa în familie, infracţiune distinctă în Codul Penal

Violența în familie, infracțiune distinctă în Codul Penal

Violența în familie, de orice natură, este frecvent întâlnită în România. De-spre efectele ei devastatoare asupra copiilor, în mod special, vorbesc psihologii, iar prognozele lor nu sunt deloc favorabile. Violența naște violență, iar propria voință a bărbatului (în cele mai multe cazuri, dar mai sunt și excepții) este impusă cu pumnul. Chiar dacă fenomenul este atât de răspândit, foarte puține cazuri fac obiectul unei sesizări la Poliție. Iar asta din cauză că victima violenței domestice din România nu este protejată în vreun fel de autorități. Abia de câțiva ani se încearcă prevenirea unor astfel de fapte, dar evoluția este lentă, tocmai pentru că, la noi, fenomenul este mult prea împământenit. Mai există familii în România, și din păcate prea multe, în care divergențele se rezolvă cu pumnul. Este ca o tradiție, moștenită din moși-strămoși, care nu va putea fi eradicată ușor și nici într-un timp scurt. Polițiștii constănțeni cunosc situația, dar nu pot lupta, deocamdată, decât pe linia prevenirii unor astfel de fapte. De acest lucru se ocupă Compartimentul de Prevenire al Criminalității din cadrul IPJ Constanța. Oamenii trebuie să fie încurajați să se plângă la Poliție atunci când au probleme de acest gen. Instituțiile statului se trezesc la realitate Mai nou, violența în familie ar putea fi considerată infracțiune și ar urma să fie inclusă în Codul Penal în baza Protocolului de cooperare în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, care a fost semnat, vineri, de Ministerul Justiției, Parchetul General și Ministerul Muncii. Putem spune că este o primă trezire la realitate a principalilor factori care ar fi trebuit să ia măsuri în acest scop de foar-te mult timp. Protocolul are ca principal obiectiv declararea violenței în familie ca infracțiune și includerea acesteia distinct în Codul Penal, precum și instituirea unor proceduri penale speciale cum ar fi: introducerea ordinului de protecție, înăsprirea pedepselor pentru agresorii familiali și aplicarea circumstanțelor agravante pentru actele de violență comise în familie, aplicarea măsurilor de protecție pentru victime și judecarea cazurilor de violență în familie în procedură de urgență. Aproape 30.000 de victime (înregistrate) doar anul ăsta La nivelul țării există 49 de adăposturi pentru victimele violenței în familie și 54 de centre de consiliere. De asemenea, au fost create și primele patru centre de asistență pentru agresorii familiali, din țară. Între 2004 și primul trimestru din 2007 au fost înregistrate, la nivel național, 29.367 cazuri de violență în familie. Dintre acestea 438 ca-zuri s-au soldat chiar cu decesul victimelor. Se estimează însă că numărul real al cazurilor de violență familială este mult mai mare deoarece multe dintre victime nu se prezintă la instituțiile abilitate sau nu declară problemele pe care le întâmpină. O altă cauză pentru care numărul raportat nu este cel real este și aceea că multe instituții ale statului nu încadrează faptele de violență în familie ca atare sau nu raportează aceste cazuri. Protocol între instituții Ministerul Justiției, Ministerul Public și Ministerul Muncii, Fa-miliei și Egalității de Șanse prin Agenția Națională pentru Protecția Familiei au semnat vineri un Protocol de cooperare în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, a informat Ministerul Jus-tiției printr-un comunicat. La semnarea Protocolului au participat ministrul justiției, Tudor Chiuariu, ministrul muncii, Paul Păcuraru, procurorul general adjunct al României, Gabriela Scutea și președintele Agenției Naționale pentru Protecția Familiei, Mihaela Mostavi. Ca urmare a încheierii acestui acord, instituțiile semnatare vor colabora pentru sensibilizarea cetățenilor cu privire la gravitatea și efectele violenței în familie, precum și pentru informarea pu-blicului cu privire la centrele care asigură consiliere sau asistență, la procedura de sesizare a auto-rităților, acordarea asistenței ju-ridice gratuite, consilierea psiho-logică și compensațiile financiare acordate de stat, precum și cu pri-vire la drepturile procesuale ale victimelor agresiunilor, se arată în comunicatul Ministerului Justiției. Fiecare minister va avea res-ponsabilități specifice în preve-nirea și combaterea fenomenului violenței în familie, se precizează în același comunicat. Astfel, Ministerul Justiției va avea atribuții de a îmbunătăți cadrul legislativ în domeniul pre-venirii și combaterii violenței în familie și va oferi asistență și con-siliere pentru victime prin serviciile teritoriale de probațiune. Ministerul Public va întocmi și furniza, la nivel central, date sta-tistice cu privire la frecvența ca-zurilor de sesizare a instanței prin rechizitoriu sau de netrimitere în judecată privind faptele de violență în familie. Ministerul Muncii, Familiei și Egali-tății de Șanse, prin Agenția Națională pentru Protecția Familiei, va invita partenerii să participe alături de Agen-ție la acțiunile de prevenire a violenței în familie organizate de către aceas-ta (campanii de informare și educare, campanii de sensibilizare, conferințe, seminarii etc.), va pune la dispoziția partenerilor un sistem informațional integrat de înregistrare și raportare a cazurilor de violență în familie și va realiza o bază de date națională pri-vind victimele violenței în familie și agresorii familiali. Campania Cuget Liber Amintim că ziarul Cuget Liber a demarat o campanie pe această temă. 