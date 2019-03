Violatorul în serie, care a agresat două femei după ce a fost eliberat condiționat, a fost arestat

Bărbatul de 61 de ani, care și-a petrecut jumătate din viață în închisoare pentru mai multe violuri, furturi și tâlhării și care a fost prins sâmbătă după ce a obligat două tinere să aibă raporturi sexuale cu el în câteva ore, a fost arestat pentru o perioadă de 30 de zile.







Magistrații Judecătoriei Sectorului 1 au admis solicitarea procurorilor, astfel că bărbatul a primit mandat de arestare pentru 30 de zile. Bărbatul a fost prins, sâmbătă, în flagrant, în timp ce agresa fizic o femeie de 27 ani, obligând-o să întrețină raporturi sexuale, într-o clădire dezafectată, de pe un teren viran, din Sectorul 1 al Capitalei, transmite hotnews.ro. Asta după ce, cu câteva ore înainte, violase o altă tânără.







"În fapt, la data de 23.02.2019 in jurul orei 00.15 , Sectia 5 Poliție a fost sesizată de către o tânără de 34 ani, cu privire la faptul că in seara zilei de 22 februarie a.c., după ce ieșit de la metrou , a fost acostată de un bărbat, care sub amenințare cu un obiect tăietor - înțepător , a condus-o intr-o baracă de pe un teren viran, unde a fost agresată fizic si obligată să întrețină raporturi sexuale cu acesta", arată Poliția Capiatlei, într-un comunicat de presă.







Surse judiciare au declarat că bărbatul fusese eliberat condiționat din închisoare în noiembrie 2008 și mai avea de executat un rest de pedeapsă de peste 1.000 de zile.







Nu este pentru prima oară când bărbatul agresează femei la eliberarea din pușcărie. În aprilie 2014, el a fost arestat după ce a violat o femeie într-un parc din Buzău, la mai puțin de o lună după fusese eliberat condiționat.







Sursele citate au precizat că Iulian Fenzel a fost condamnat prima oară pentru viol în 2003, când a primit 12 ani de detenție. El a fost însă eliberat mai devreme, pentru bună purtare, de Judecătoria Moreni. În februarie 2009, acesta a violat o bucureșteancă pe care a și tâlhărit-o, după care a plecat la Focșani, unde, împreună cu doi complici, a furat din sediul unei firme o geantă în care se aflau 200.000 de lei.