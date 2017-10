Violatorii şi pedofilii, castraţi chimic: "Trebuie să băgăm frica în aceşti monştri"

Violatorii și pedofilii, castrați chimic: "Trebuie să băgăm frica în acești monștri"

Senatul a adoptat, luni, în mod tacit, un proiect de lege privind castrarea chimică a violatorilor și pedofililor.În timp ce inițiatorii spun că legea în vigoare este prea blândă cu cei care săvârșesc astfel de fapte și ar trebui să fie pedepsiți mai aspru, avocații sunt de părere că proiectul de lege nu va intra în vigoare, pentru că va fi declarat neconstituțional.Inițiativa legislativă a fost propusă de Tudor Barbu (PNL), Gabriela Firea (PSD), Mihai Ciprian Rogojan (UNPR) și Marian Vasiliev (UNPR) și prevede ca „persoanelor care au săvârșit fapte prevăzute de legea penală care atentează la inviolabilitatea sexuală a altei persoane, inclusiv a minorilor, li se poate aplica măsura de siguranță castrarea chimică”. De asemenea, măsura de castrare chimică „se aplică obligatoriu de către instanța de judecată” și se efectuează „în ultimele trei luni de ispășire a pedepsei închisorii”.„Este un fenomen pe care societatea românească deja îl percepe ca și violență. Fiecare dintre noi percepe că trăim într-o lume violentă, iar dacă, de exemplu, un conflict în trafic mai este cum este, când victima este femeie sau mai ales copil sub 15 ani, fără apărare, atunci statul ar trebui să decidă ceva, nu doar să se plângă. Am vrut și să descurajăm astfel de fenomene. Este o metodă europeană modernă, care are efecte asupra individului. Am mers pe ideea de a descuraja înainte de a pedepsi. Cu alte cuvinte, vrem să băgăm frica în ei. Vă dau exemplu Danemarcei, care după ce a adoptat această metodă, incidența agresiunilor sexuale a scăzut la 4%. Așadar, funcționează! Pe cei care comit aceste fapte nu putem să-i considerăm oameni, ci duc mai mult spre animale, iar animalul știe de frică. Dintre cei patru inițiatori, eu am avut poziția cea mai dură, am vrut să se aplice imediat legea, nu în ultimele trei luni ale pedepsei, am vrut ca la recidivă să se aplice castrarea definitivă, însă nu am reușit să ajungem la un consens, astfel că am adoptat o lege mai blândă. Toată povestea asta duce spre monstruozitate, noi am rămas șocați de câte cazuri am văzut în ultima perioadă. În momentul în care ne-am documentat am văzut fetițe de patru ani abuzate, copile de zece ani luate de pe stradă, violate și bătute. Acum, trebuie să băgăm frica în acei monștri!”, a precizat, pentru Cuget Liber, senatorul Marian Vasiliev.Legea, neconstituțională?Decizia finală a adoptării inițiativei le-gislative aparține Camerei Deputaților. Propunerea legislativă a primit aviz negativ din partea Consiliului Legislativ, al Guvernului, a Comisiei pentru drepturile omului din Senat și din partea Comisiei juridice.„Sunt păreri și păreri. Eu sunt de părere că decizia, dacă va fi luată, va fi atacată la Curtea Constituțională, care se va decide asupra chestiunii. Există anumite principii constituționale, dreptul la viață, la sănătate. După părerea mea, acest proiect de lege nu este prea constituțional, însă se va stabili”, explică avocatul Gabriel Grigore, decanul Baroului Constanța.