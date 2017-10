Violatorii fiicei fostului senator Sabin Ivan, condamnaţi definitiv

Violatorii fiicei fostului senator Sabin Ivan, condamnați definitiv

Magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție au dispus, ieri, condamnarea definitivă a violatorilor fiicei fostului senator Sabin Ivan, care, în vara anului trecut, a fost luată pe sus de pe strada Soveja și violată, de mai mulți indivizi, în cartierul Anadalchioi. Elvis Iusein, de 21 de ani, din Nuntași, și Orhan Sachir, de 31 de ani, din Constanța, vor sta după gratii opt ani, pentru că, în noaptea de 1 spre 2 iunie 2011, au violat-o pe I.S., fiica fostului senator de Constanța, Sabin Ivan. Complicea lor, Azis Ipechi, a fost condamnată la un an de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru comiterea infracțiunilor de încercarea de a determina mărturia mincinoasă și favorizarea infractorului. De asemenea, magistrații au dispus ca inculpații să plătească victimei suma de 50.000 de lei reprezentând daune morale. Sentința este definitivă.Totul s-a întâmplat în noaptea de 1 spre 2 iunie 2011, în jurul orei 1.30, când Sabina Ioana, de 20 de ani, se întorcea de la o petrecere cu o prietenă de-a sa. Cele două fete se aflau pe strada Soveja când au fost abordate de indivizi dubioși. Victima a fost luată cu forța și băgată într-o mașină, pe când prietena sa a fost reținută de un alt individ, pentru a nu putea interveni. Fata a fost însă dusă în spatele unor blocuri din cartierul Anadalchioi, unde cei doi indivizi au supus-o la perversiuni sexuale. Nemulțumiți de prestația fetei, care plângea și încerca să fugă din mâinile lor, indivizii au dus-o pe strada Ștefăniță Vodă, unde, într-un gang, au dezbrăcat-o și au violat-o. Mai mult decât atât, Elvis Iusein și Orhan Sachir au oferit-o pe fată și altor prieteni de-ai lor, contra sumei de 30 de lei. Imediat cum a scăpat din ghearele violatorilor, tânăra s-a prezentat la Poliție, unde a depus plângere. În mai puțin de 24 de ore, indivizii au fost prinși și arestați.