Violator în serie, din Constanţa, prins de autorităţile italiene

Violator în serie, din Constanța, prins de autoritățile italiene

Presa italiană a anunțat că a fost prins violatorul în serie care umbla cu un scuter negru, la Roma. Se numește Cristi Popa, are 25 de ani și este din Constanța.În urma anchetei conduse de procurorul Silvia Santucci, reiese că bărbatul ar fi violat trei femei, între 20 septembrie și 5 octombrie 2017. În toate cazurile, Cristi Popa a folosit aceeași metodă, prin care lega femeile de mâini și de picioare pentru a le imobiliza.Agresiunile se pare că au avut loc pe via Salaria din zona Prati Fiscali, Roma, unde cele trei femei obișnuiau să se prostitueze. După ce le viola, bărbatul le jefuia, precizează ziarul Corriere della Sera. Cristi Popa mai este suspectat, de asemenea, că ar fi violat și o femeie fără adăpost de naționalitate germană, în vârstă de 56 de ani, care stătea în parcul din Villa Borghese. Și în acest caz, care a avut loc în data de 18 septembrie 2017, modul de operare al violatorului pare să fie același ca cel folosit de bărbatul în cazul celor trei femei care se prostituează pe via Salaria. Anchetatorii așteaptă confirmarea de la medicina legală pentru a afla dacă responsabil de această agresiune este tot același bărbat și nu se exclude posibilitatea ca acesta să fi comis și alte abuzuri sexuale în diferite zone din Roma.Bărbatul a fost oprit de polițiști în după-amiaza zilei de luni, pe via Salaria, acesta aflându-se la bordul unui scuter negru, marca Kymco, care corespundea perfect cu cel descris de victimele sale și care a fost înregistrat și de camerele video din zona în care a avut loc ultima agresiune, în data de 5 octombrie 2017.Potrivit autorităților, Cristi Popa locuia într-o fabrică abandonată din localitatea Monterotondo, provincia Roma, unde, în urma percheziției, anchetatorii au găsit telefoanele mobile furate de la victimele sale.