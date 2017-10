Vinovat sau nu de crimă?

Vineri, pe rolul Curții de Apel Constanța a avut loc un nou termen în judecarea apelului înaintat de Vasile Tămăslăcariu, din Târgușor, condamnat la 17 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunilor de omor deosebit de grav și viol. Dosarul lui se rejudecă pentru că magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție au stabilit că judecătorii de la Curtea de Apel Constanța nu au respectat anumite dispoziții legale. Astfel că judecătorii sunt obligați să îi audieze pe tatăl sau fratele lui Tămăscălariu pentru a afla dacă ceea ce susține tânărul este adevărat. „Fratele meu este plecat în Spania de șase ani, de când a murit mama, iar tata a plecat la el imediat după ce am fost arestat. De curând, avocatul mi-a spus că, în sat, se vorbește că tata s-ar fi sinucis în Spania, pentru că m-a băgat pe mine la închisoare. Eu nu am de unde să știu dacă este așa, nici nu am cum să sun la fratele meu, nimeni nu vine la penitenciar să mă vadă!”, a declarat Vasile Tămăscălariu, în fața judecătorilor. Instanța i-a pus în vedere avocatului inculpatului ca, până la termenul următor, să depună la dosar adresa lui Tămăscălariu senior sau dovada că acesta a decedat. Totodată, la dosarul cauzei s-a primit o adresă de la psihologul IPJ, cel care trebuie să îl testeze cu poligraful pe Tămăscălariu, în care le cere judecătorilor să îi recomande patru-cinci întrebări relevante pentru inculpat. „Asta e treaba specialistului, nu a noastră, că noi degeaba am pus întrebări până acum!”, a fost răspunsul instanței. În acest proces sunt judecați Vasile Tămăscălariu și Nicolae Gemală, ambii pentru viol și omor deosebit de grav. În primă fază, Tribunalul Constanța i-a condamnat la câte 17 ani de închisoare, însă Gemală a convins Curtea de Apel că este nevinovat și a fost achitat. Cazul a ajuns la Înalta Curte de Casație și Justiție, care a trimis dosarul înapoi la Constanța, pentru a lămuri anumite aspecte legate de testele ADN și de probele procurorilor. Potrivit rechizitoriului, în seara de 22 octombrie 2006, cei doi au băut împreună cu tatăl lui Tămăscălariu la el acasă, până s-au îmbătat. La puțin timp după miezul nopții, inculpații ar fi dat buzna peste Georgeta Mandrek, de 51 de ani, concubina lui Tămăscălariu senior, și au încercat să o violeze. Femeia a început să țipe, atrăgându-i atenția soțului ei, care a vrut să o apere, dar s-a trezit luat la bătaie de fiul său. Georgeta Mandrek a reușit să fugă din casă, îmbrăcată sumar, însă a fost ajunsă din urmă de cei doi indivizi. După ce au lovit-o cu pumnii și cu picioarele, cei doi inculpați ar fi obligat-o să întrețină cu ei relații sexuale normale și anale, după cum reiese din raportul de constatare medico-legal. Inițial, în fața procurorilor, inculpații au recunoscut comiterea faptelor, dar ulterior, după câteva luni de detenție, ei și-au schimbat declarațiile, acuzându-se reciproc.