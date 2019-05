Vine Radu Mazăre să facă puşcărie în România? Aviz favorabil pentru extrădare

Vine Radu Mazăre să facă pușcărie în România? Aviz favorabil pentru extrădare

Autoritățile Române au demarat procedurile de extrădare a lui Radu Mazăre din Madagascar. Ministrul interimar al Justiției, Ana Birchall, a anunțat vineri că Republica Madagascar a semnat convenții ONU care permit extrădarea fostului primar, așteptat să-și ispășească pedeapsa în dosarul retrocedărilor ilegale.







„Ministerul Justiției a primit, vineri, la ora 13.15, de la instanțele compentente, respectiv de la Curtea de Apel București și ICCJ, documente prin care s-a constatat îndeplinirea condițiilor legale pentru a se solicita extrădarea domnului Radu Stefan Mazăre. Cadrul legal internațional aplicabil este convenția ONU împotriva criminalității internaționale, convenția ONU asupra corupției. Republica Madagascar este parte la ambele convenții. În ceea ce privește cadrul legal intern, acesta este reprezentat de titlul 2 din legea 302 pe 2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală”, a precizat ministrul interimar al Justiției.

Potrivit acestuia, deja o parte din documente au fost pregătite. „Am dispus ca în baza documentelor primite să înceapă la Ministerul Justiției, în regim de urgență, imediat, procedurile legale pentru formularea cererii de extrădare. Am dispus toate resursele de care dispune ministerul. Am un dosar de 600 de pagini care trebuie traduse într-un timp scurt, având în vedere că termenul arestului provizoriu dispus de autoritățile din Madagascar este de șase zile, termen care a început să curgă din 8 mai, MJ are la dispoziție cel mult 2 zile de lucru pentru a trimite în termen dosarul care cuprinde toate documentele care însoțesc dosarul de extrădare”, a adăugat Ana Birchall.







Capturat și ținut în arest

Radu Mazăre a fost capturat, miercuri, în Madagascar și, conform legii locale, este arestat pentru o perioadă de șase zile. Acesta era dat în urmărire internațională încă din luna februarie 2019, după pronunțarea sentinței definitive în dosarul „Retrocedărilor”.

„Autoritățile din Madagascar au comunicat Inspectoratului General al Poliției Române, prin Centrul de Cooperare Polițienească Internațională, faptul că un cetățean român, urmărit internațional pentru punerea în aplicare a unui mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de nouă ani, a fost arestat, la data de 8 mai a.c., pentru o perioadă de șase zile”, au confirmat, ulterior, reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române.







Sute de terenuri care trebuie redate Constanței

Reamintim că, prin Hotărârea nr. 32/2019 a Înalte Curți de Casație și Justiție, fostul primar al Constanței a fost condamnat la nouă ani de închisoare, iar Nicușor Constantinescu la cinci ani de închisoare, pentru că au atribuit ilegal sute de terenuri din Constanța, din parcuri, spații verzi, plaje, parcări, grădini de bloc sau terenuri virane situate în zone bune ale orașului. Aproximativ 200 dintre acestea ar trebui să se întoarcă la constănțeni în urma deciziei definitive a instanței. Însă, șansele sunt destul de slabe. Pe unele sunt deja ridicate blocuri, spații comerciale, mall-uri. Consiliul Local Constanța a demarat procedurile de recuperare a terenurilor atribuite ilegal și a blocat orice investiții, construcții sau tranzacții în care sunt implicate astfel de terenuri.