„Vina şoferiţei ar fi fost zero, dacă nu ar fi fugit de la locul faptei“

Polițiștii au finalizat dosarul accidentului mortal de acum o săptămână:

„Vina șoferiței ar fi fost zero, dacă nu ar fi fugit de la locul faptei“

Polițiștii rutieri au finalizat dosarul șoferiței de 26 de ani care a accidentat mortal, săptămâna trecută, în noaptea de sâmbătă spre duminică, un bărbat la ieșirea din Constanța spre Ovidiu. Femeia nu a oprit după producerea evenimentului, ci și-a continuat drumul, fiind descoperită de polițiști după aproximativ 12 ore. Ea le-a spus polițiștilor că nu a observat bărbatul, ci a simțit doar cum mașina a trecut peste ceva, dar nu și-a dat seama că era un om. La dosar mai lipsește doar certificatul medico-legal al necropsiei, însă acesta va ajunge la poliție abia după ce IPJ plătește contravaloarea analizelor. Potrivit comisarului Constantin Bădângă, dosarul a fost finalizat, șoferița care a provocat accidentul urmând să fie cercetată pentru ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului. Omul legii spune că din primele expertize reiese că femeia nu a mințit când a declarat că nu a observat victima, aceasta fiind, cel mai probabil, întinsă pe carosabil. „Din primele verificări, se pare că șoferița a spus adevărul. Victima era întinsă pe carosabil când a trecut peste ea, deoarece mașina nu avea nicio avarie. Dacă l-ar fi luat din picioare, atunci ar fi fost bară spartă, capotă îndoită, semnele ar fi fost vizibile. Însă, judecând după avarii, impactul s-a produs cu victima aflată culcată. În afară de un proiector spart, toate celelalte stricăciuni s-au produs sub mașină, în momentul în care a trecut peste el. Așadar, e foarte probabil să nu-l fi văzut pe bărbat. Dacă rămânea la locul faptei și nu fugea, atunci vina ei ar fi fost zero. Așa, acum, chiar dacă se dovedește că nu a fost culpa ei în producerea accidentului, ea tot va răspunde penal pentru părăsirea locului accidentului, faptă prevăzută cu închisoare între doi și șapte ani. E greu de crezut, cum susține ea, că nu și-a dat seama că a trecut peste un om. Mașina s-a zgâlțâit serios, sunt sigur. Înțeleg că era noapte, zona nu era luminată, probabil i-a fost frică, dar trebuia să oprească măcar să vadă ce s-a întâmplat. De obicei, cei care fug în astfel de cazuri au și alte probleme, sunt băuți, nu au permis sau e ceva în neregulă cu mașina. Tânăra aceasta nu avea însă nicio problemă, de aceea nu înțelegem de ce a fugit”, ne-a declarat comisarul Constantin Bădângă. Amintim că în urmă cu o săptămâna, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 3, un bărbat în vârstă de 42 de ani, din Constanța, a fost accidentat mortal chiar în fața restaurantului La Cișmea. Șoferul nu a oprit însă și a fugit de la locul faptei, lăsând victima fără suflare întinsă pe asfalt. Cadavrul bărbatului a fost descoperit ulterior de alți șoferi, care au văzut trupul victimei pe carosabil. Ei au anunțat imediat poliția, care a demarat o anchetă pentru prinderea făptașului. După 12 ore de la producerea accidentului, oamenii legii au reușit să identifice șoferul care a provocat accidentul. Potrivit Poliției Rutiere, Daniela Secăreanu, de 26 de ani, din Ovidiu, ar fi condus un autoturism Cielo dinspre Constanța spre Ovidiu când, în dreptul restaurantului La Cișmea, l-a accidentat mortal pe Lucian Ion Vieru. Audiată de polițiști, femeia a susținut că a simțit că a trecut cu mașina peste ceva, însă nu a știut că este un om. Din declarațiile tinerei reiese că victima ar fi fost culcată pe șosea în momentul în care a trecut cu autoturismul peste ea. Șoferița a fost testată cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind zero.