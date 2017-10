Vin la mare să se distreze şi se întorc acasă între patru scânduri. Val de înecaţi pe litoral, în această vară

Vin la mare să se distreze și se întorc acasă între patru scânduri. Val de înecați pe litoral, în această vară

Am trecut de jumătatea se-zonului estival 2016 și putem sesiza faptul că șase persoane și-au pierdut viața în apele Mării Negre, în timp ce se aflau în concediu. Ultimul caz nefericit în acest sens a avut loc ieri, în stațiunea Neptun, când trupul neînsuflețit al unui tânăr din București, în vârstă de 24 de ani, a fost scos ieri din apele mării, după ce scafandrii l-au căutat timp de patru ore și jumătate. Medicii au încercat în zadar să-i salveze viața vic-timei, care nu a mai avut puls în ciuda manevrelor de resus-citare. Tot ieri, un alt bărbat de 50 de ani, a fost salvat de medici după ce s-a înecat în aceeași stațiune.Salvatorii susțin că aceste cazuri ne-fericite au loc din cauza faptului că, o parte a turiștilor aleg să ignore avertizările salvamarilor. Spre exemplu, ieri a fost ar-borat steagul roșu, semn că scăldatul este interzis în stațiunea Neptun, însă asta nu i-a împiedicat pe cei doi bărbați să intre în mare, unul dintre ei pierzându-și viața. Salvamarii nu pot decât să-i avertizeze pe turiști, dar nu-i pot opri din dorința de a intra în mare. Tocmai de aceea, potrivit Ser-viciului Județean de Ambulanță Constanța, 21 de persoane s-au înecat pe litoralul Mării Negre în acest sezon estival, iar șase persoane și-au pierdut viața.Punctele de prim-ajutor amplasate de-a lungul litoralului românesc și-au făcut din plin treaba, susțin reprezentanții ISU „Dobrogea”, care au avut surprinderea să constate faptul că peste jumătate din cazurile înregistrate pe litoral au avut loc într-o singură stațiune: Costinești. „Cele mai multe cazuri pe care le-am înregistrat au fost în punctul de prim-ajutor din stațiunea Costinești. Din totalul celor 560 de cazuri, peste 250 au fost înregistrate la Costinești. Suntem la jumătatea sezonului estival, iar după cinci săptămâni putem spune că am depășit 560 de cazuri, ceea ce denotă o activitate intensă. Dacă am fi avut mai multe puncte, sunt convins că cetățenii ar fi venit în aceste puncte”, a declarat pentru „Cuget Liber”, loco-tenent colonel Ion Vlăduț, prim-adjunctul ISU „Dobrogea”.Explicația constă în decizia turiștilor care nu se află pe plajă, ci în hoteluri, dar aleg să apeleze la aceste puncte de prim-ajutor, pentru a nu se mai deplasa la spital sau pentru a nu solicita ambulanța. „Pare cumva straniu că punctele de pe o plajă generoasă, ca cea din Mamaia sau Eforie, cu turiști foarte mulți, nu sunt asaltate cu solicitări, iar plaja din Costinești, care este mult mai mică, are un număr dublu, dacă nu chiar triplu de solicitări. Ne-am interesat să vedem de ce la Costinești sunt mai multe astfel de cazuri și am constatat faptul că turiștii de la hoteluri, vin la punctele de prim-ajutor de pe plajă, pentru mici traumatisme sau afecțiuni medicale. În acest caz chiar își dovedește utilitatea cu vârf și îndesat”, a mai precizat lt. col. Ion Vlăduț.