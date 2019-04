Vietnamul – o piață deschisă pentru investitorii români

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a Republicii Socialiste Vietnam, a organizat luni, 15 aprilie 2019, la sediul CCIR Business Center, Forumul de Afaceri România – Vietnam.







Evenimentul a avut loc în marja vizitei oficiale la București a premierului Republicii Socialiste Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, însoțit de o delegație de oameni de afaceri.







În cadrul Forumului de Afaceri a fost semnat un Memorandum de Înțelegere între Camera de Comerț și Industrie a României și Camera de Comerț și Industrie a Republicii Socialiste Vietnam, în prezența oficialilor guvernamentali români și vietnamezi.

Forumul de afaceri România-Vietnam a pus în dezbatere potențialul de dezvoltare a relațiilor economice bilaterale, prin susținere la nivel guvernamental și totodată prin implicarea CCIR în crearea de parteneriate stabile între firmele românești și vietnameze, prin valorificarea potențialului de rețea al sistemului cameral.







Președintele CCIR, Mihai Daraban, a subliniat că nivelul schimburilor comerciale bilaterale, conform cifrelor statistice, sunt sub așteptări: „Anul trecut, valoarea totală a importurilor și exporturilor bilaterale a ajuns la suma de 185 de milioane de euro. (...). În prezent, în România activează un număr de 225 de societăți vietnameze, cu un capital subscris de 2,04 milioane de euro. Se pare că oamenii de afaceri din Vietnam sunt mai mulți în România decât românii în Vietnam, asupra acestui aspect ne dorim să ne concentrăm atenția în viitorul apropiat. Îi încurajăm pe investitorii români să ia în considerare Vietnamul ca un partener solid pentru relațiile economice către piața europeană.”







Totodată, Mihai Daraban a făcut referire la forța de muncă din Vietnam care se orientează către țara noastră: „Ne interesează clar piața din Vietnam, agenții economici români au înțeles că trebuie să depășească barierele UE în ceea ce înseamnă internaționalizare. Totodată, țin să subliniez faptul că suntem bucuroși că forța de muncă din Vietnam a ales România. Regăsim cetățeni din Vietnam în multe sectoare ale activității economice din România, spre exemplu construcțiile civile, industriale și construcțiile navale”.







„Vietnamul reprezintă una dintre cele mai dinamice piețe emergente care, în 2018, a cunoscut un ritm impresionant de creștere, de 7,1%. Proiecțiile Fondului Monetar Internațional pentru următorii cinci ani indică menținerea acestei tendințe. Totodată, România s-a bucurat, în ultimii ani, de o creștere economică robustă, urmând ca și în anul 2019, potrivit prognozelor Comisiei Europene, să se situeze pe locul patru în rândul statelor UE. Aceste perspective promițătoare constituie un fundament temeinic pentru aprofundarea cooperării economice dintre România și Vietnam”, a susținut Viorel Ștefan, viceprim-ministru în Guvernul României.







Ministru pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ștefan Radu Oprea, a amintit vizita pe care a întreprins-o anul trecut în luna noiembrie în Vietnam, la invitația prim-ministrului Nguyen Xuan Phuc: „În toamnă am conchis că schimburile comerciale bilaterale sunt la un nivel care nu ne reprezintă și pot crește foarte mult, pentru că potențialul celor două economii este foarte mare. Formatul acesta în care ne aflăm astăzi, cu o puternică reprezentare a mediului de afaceri vietnamez, îmi dă încredere că aceste cifre ale schimburilor bilaterale pot crește foarte mult. În plus, în contextul în care România deține președinția Consiliului UE, avem în față o provocare pe care noi am transformat-o într-o prioritate. Mă refer la semnarea Acordurilor de comerț liber și semnarea Acordului de investiții. Ne dorim ca aceste lucruri să se întâmple în timpul președinției noastre.”







„Relațiile comerciale dintre România și Vietnam au o istorie de 70 de ani. De-a lungul timpului, schimburile de mărfuri sau servicii dintre cele două state au crescut constant. Suntem convinși însă că există un potențial mult mai mare de dezvoltare. În acest sens, împreună cu primul ministru al României am pus, astăzi, la București, bazele unei comisii mixte care să lucreze la îmbunătățirea relațiilor economice dintre cele două state, în contextul în care, foarte curând, va fi semnat un acord comercial între Vietnam și Uniunea Europeană. Sperăm ca acest lucru să se întâmple în timpul mandatului României. Vreau să asigur investitorii români că Vietnamul are un mediu socio-politic foarte stabil, existând, astfel, toate condițiile pentru dezvoltarea afacerilor”, a declarat Nguyen Xuan Phuc.







„Vietnamul este membru al Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est, o piață foarte mare cu un potențial de dezvoltare a afacerilor pe măsură. Astfel, companiile românești care vor investi în Vietnam vor avea acces la această piață, existând toate premisele în ceea ce privește realizarea unui business sustenabil. Împreună cu autoritățile de la București, am agreat stabilirea unor proceduri referitoare la condițiile necesare derulării exporturilor de produse românești de origine animală, miere și produse apicole, pe piața vietnameză. De asemenea, astăzi, a fost semnat Memorandumul de Înțelegere în domeniul agriculturii între ministerele de resort din România și Vietnam”, a declarat Vu Tien Loc, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Socialiste Vietnam.







Valoarea schimburilor comerciale bilaterale România – Vietnam s-a situat, la sfârșitul anului trecut, la 181,76 milioane euro, potrivit datelor oferite de ONRC. În România activează un număr de 225 companii vietnameze, cu o valoare totala a capitalului social subscris de 2,04 milioane euro.







Vietnamul este unul dintre principalii parteneri economici asiatici ai României ocupând, totodată, unul din primele locuri în rândul partenerilor comerciali din ASEAN.