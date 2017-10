Viermii i-au mâncat timpanul unui bolnav internat într-un sanatoriu

1

nepasare si nesimtire

Trebuie sa aflati mult mai multe despre indolenta cu care sunt tratati "nebunii" aici. In cazul aceluiasi bolnav, cainii au facut ce si-au dorit, l-au muscat de aproape cinci ori in acest an. Aceasta femeie nu mai are ce pierde, este singurul sau copil, spera sa se faca dreptate. Macar atat Trebuie sa fie luate masuri in tara asta, ne-am saturat de baliverne si de angajari in lant in "familie". Faceti ceva, caci si noi vom lupta.