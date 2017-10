Videochatul - afacere legală sau prostituţie mascată?

Videochatul - afacere legală sau prostituție mascată?

Site-urile de mică publicitate și chiar și Facebook-ul abundă în anunțuri cu oferte dintre cele mai atrăgătoare pentru cei dispuși să facă videochat: câștiguri care pot să ajungă și până la 5.000 de euro pe lună, comisioane de până la 50 - 70%, carte de muncă, condiții de lucru ce nu depășesc limitele decenței. Ba chiar, pentru a fi mai convingătoare, unele firme oferă și bonusuri la angajare de genul „la primul interviu se oferă un produs cosmetic”. Cele mai multe oferte sunt pentru reprezentantele sexului frumos, dar nu sunt excluși nici bărbații sau cuplurile. Până la urmă, există „piață de desfacere” pentru fiecare!Deși criticat adeseori și văzut de mulți ca o ramură a prostituției, videochatul este legal. Potrivit oamenilor legii, cei care dețin o astfel de afacere trebuie să respecte prevederile Legii 196/2003, privind prevenirea și combaterea pornografiei, modificată prin Legea 496/2004, și ale Legii 8/1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe. Concret, dacă nu sunt angajați subiecți mai mici de 18 ani sau cu deficiențe psihofizice, dacă aceștia nu sunt obligați să aibă un comportament sexual explicit, dacă se asigură paza locațiilor unde se face videochat și site-urile unde apar imaginile sunt parolate, pentru a nu avea acces minorii, iar programele de operare folosite sunt cu licență, deținătorii unui videochat sunt în limitele legii. Se impune subliniat, după cum ne-au precizat și polițiștii constănțeni: sunt în limitele legii în ceea ce privește pornografia și drepturile de autor. Nu aceeași este situația când vine vorba de Codul Fiscal sau de legislația muncii, însă! Veniturile de mii de euro pe lună (dacă este să dăm crezare informațiilor din anunțurile de angajare și interesului de a activa în această branșă!) nu sunt declarate în întregime - ba chiar, dacă activitatea este desfășurată în fața computerului de acasă nu sunt declarate deloc! Dar instituțiile statului cu rol de control nu le-au trecut pragul pentru a verifica aceste aspecte. „De cele mai multe ori, videochaturile ajung în atenția autorităților dacă există indicii că în locațiile respective se desfășoară și activități de prostituție”, au admis oamenii legii.Activitatea de videochat este înregistrată la Registrul Comerțului la categoria „activități de telecomunicații” (fiind folosit codul CAEN 6190), iar în contractele de muncă tinerelor angajate este trecută ocupația de „operator introducere, validare și prelucrare date computer”. Tinerele sunt angajate part-time, pentru patru sau două ore/zi, astfel că și din acest punct de vedere există acoperire. Nici cu privire la aceste aspecte videochaturile nu au fost controlate, după cum a admis Eugen Bola, șeful Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Constanța. „Nu au fost efectuate verificări la astfel de unități, poate pe viitor”, a declarat acesta pentru „Cuget Liber”.Până când autoritățile își vor îndrepta atenția și spre această activitate - și din alt punct de vedere decât cel al legăturii cu proxenetismul și prostituția - interesul pentru această afacere este în creștere. Pe lângă firmele de profil, care au angajate și până la zece tinere, cărora le asigură spațiul unde să facă videochat, activitatea prinde contur din ce în ce mai mult în județul Constanța.„Nu e prostituție, nici nu trebuie să mă dezbrac de tot sau să fac gesturi indecente. Mă mângâi singură, mă mai joc cu câte o jucărie și câștig bani ușor”, ne-a mărturisit o tânără din localitatea Ovidiu, care face videochat în apartamentul unde locuiește împreună cu iubitul, ba chiar sub suprave-gherea acestuia. Câștigul încă nu este atât de mare cum se vehiculează în anunțurile postate pe internet (aproximativ 250 - 300 euro/săptămână), dar „este mult mai bine decât un loc de muncă tradițional!”. Iar pentru a face videochat de acasă tot ce este nevoie este un computer, o cameră web sau una video, o conexiune la internet și conturi pe site-urile de videochat.Reamintim că, anul trecut, magistrații Curții de Apel au condamnat la ani grei de închisoare membrii unei grupări infracționale, printre care și pe o fostă învățătoare de la Școala Gimnazială Sinoe, sub acuzația de proxenetism, trafic de minori și pornografie infantilă. Niazi Mustafa, Gabriel Rădulescu, Costel Albescu, sprijiniți printre alții și de fosta învățătoare Aurelia Mariana Grosu, convingeau fete din mediul rural să vină în municipiul Constanța, sub promisiunea găsirii unor locuri de muncă. În realitate, tinerele făceau videochat și se prostituau.