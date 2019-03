VIDEO. Urmărire cu focuri de armă la Constanța. Un bărbat fără carnet, eliberat recent din închisoare, a făcut ravagii

Un echipaj de poliție din cadrul Secției 2 Poliție a vrut să oprească o mașină pentru un control de rutină, dar șoferul nu s-a supus semnelor agenților de ciruclație. Ba mai mult, a apăsat cu putere pedala de accelarație și dus a fost. Oamenii legii au fost nevoiți să tragă gloanțe în aer pentru a-l determina pe tânărul de la volan să tragă pe dreapta.

Ce spune Poliția

În data de 15 martie, în jurul orei 9.30, patrula din cadrul Secției 2 Poliție a observat, pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, la intersecție cu strada Portitei un autoturism, care a refuzat să oprească la semnalele regulamentare de oprire si a incercat sa fuga.







În timp ce conducea cu viteză, pe strada Rasuri, a lovit 5 autoturisme, dintre care 2 aflate în mers și 3 staționate.







Ajungând pe strada Izvor, conducatorul autoturismului a oprit si a abandonat mașina, încercând să fugă. Polițiștii au trecut la urmărirea acestuia care, ajungand in dreptul unui imobil, a incercat sa intre in curtea casei, moment in care, pentru ca nu a răspuns la somatiile legale efectuate, unul dintre polițiști a executat un foc de armă în plan vertical, nefiind înregistrate victime.







Pe numele bărbatului în varsta de 27 de ani a fost întocmit un dosar de cercetare penală. În cauza se efectuează cercetări cu autorul in stare de reținere.







