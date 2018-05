VIDEO / TURISTI ÎN PERICOL LA MAMAIA la aterizarea unui elicopter

3

Cenzura e crima! Cenzorul e un criminal primitiv, sanguinar, porfiric!

Motto: "Si'i invata, si le spunea: Nu este, oare, scris: "Casa Mea casa de rugăciune se va chema, pentru toate neamurile"? Voi insa ati facut din ea peștera de talhari". Parafrazandu'l pe Mantuitor cand a curățat Templul de zarafi si negustori, cu harapnicul, si le'a strigat "vipere", pot spune ca voi, merdialqaedani si politicastri satanici Rromarlani, ati facut din Tara Mea o grota de tâlhari!! --- Nazismul, stalinismul, polpotismul, ceausismul, iliescismul etc au fost crime impotriva umanitatii, posibile si DATORATE si CENZURII!! --- A devenit EVIDENT ca si Amerikknarismul, recte Sorosatanismul, recte Jewnglishtanita Megalomaniaca se VREA...implementată in pseudoconstiinta Zoomenirii, cu FORCEPSUL cenzurii, care forceps are si un nume grotesc - Facebukk!, afuckerea globalista a unui Zsidan Parlit Satanic; idee pe care criminalul genetic a FURAT'O de la doi creștini! --- Cenzura facebukkista a fost adoptata in massa de merdia rromarlanesti. Romanii nu se mai pot exprima liber pe forumurile "ziarelor" rromarlanesti. --- Acest ziar a evitat cenzura. Personal, nu mi'am putut explica de ce. --- Păcat ca ati inceput sa folositi cenzura, arma de ucidere MORALA in massa! --- Acest eveniment GROTESC ce putea produce victime omenesti a fost posibil din cauza DEZUMANIZARII abisale a Rromarlanilor. Trei gnomi de afuckeri ce au deschis un Kklub satanic cu nume nebunesc, si un liberabiat kustendiliu, un greco-tziganizat/machidonizat pe nume Tucan, au avut noroc...porcesc de data asta - n'au omorît pe nimeni. Daca nu sunt arestați, acuzati, judekktzi si condamnati ACUM, data viitoare nu vor...gresi. Vor ucide oameni! Si, la sfarsit, sa înțelegi de ce erau sa ucidă oameni, cei trei psihopati din Tampitopole si descreiratul Tucan - au folosit un "pilot" smintit, probabil era beat, sa aduca in kklub un Tzigan-Grec, un Katzaon, sa le croncane manele grecesti...kklarilor kkpIUDAlisti de succesuri. Sigur, kklarilor nu le mai plac manele țigănești autohtone. Aceasta e Rromarlania...Curat Murdara, Coane Fănică!