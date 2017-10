VIDEO. Tragedie de proporţii. Şi-a dat foc după ce s-a certat cu soţia. Casa a ars în întregime

VIDEO. Tragedie de proporții. Și-a dat foc după ce s-a certat cu soția. Casa a ars în întregime

Ştire online publicată Luni, 13 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Un bărbat și-a dat foc după o ceartă cu soția. Omul este acum în stare critică la spital, iar casa în care locuiau s-a făcut scrum.Incidentul s-a produs puțin după miezul nopții, în localitatea Budacu de Jos din Bistrița Năsăud, potrivit România TV. După un scandal cu soția, un bărbat s-a stropit cu benzină apoi și-a dat foc. În scurt timp, întreaga casă a fost cuprinsă de flăcări. În imobil mai locuiau două familii, inclusiv doi copii de câte un an."Și-a țipat benzina pe el și și-a dat foc pur și simplu. Dintr-o ceartă în familie, și-a dat foc. A avut ceva mici probleme cu soția. A venit ars la mine, eu dormeam, și numai am văzut casa în flăcări", a declarat cumnata bărbatului.Bărbatul a fost preluat de un echipaj de terapie intensivă mobilă, în stare gravă. Are arsuri pe 60% din corp."Era ars capul, fața, mâinile, corpul, hainele i-au luat foc. Celălalt, fratele meu, i-a dat hainele jos de pe el și atunci i s-a luat pielea de pe el", a mai povestit femeia.Pompierii s-au chinuit câteva ore să stingă incendiul. Casa a fost însă distrusă în totalitate. "Am gasit o casă cuprinsă de flăcări. Era și pericol de explozie. Unul dintre locatari a suferit arsuri și a fost transportat la urgență la spital", a declarat un reprezentant al pompierilor.Vecinii spun că bărbatul nu avea un loc de muncă. Lucra sezonier, ca oier. Mai mult, în trecut ar fi avut probleme cu legea.