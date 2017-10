VIDEO. Trafic cu etnobotanice, surprins de jandarmi pe strada Badea Cârţan

2

a

Tin sa va spun ca poti sa te lasi de etnobotanice sau de droguri fara sa faci prea multe sacrificii... mie mi-a luat o luna de zile pana mi-am pus zid intre mine si droguri. Cand am vrut sa fumez ceva mi-am aprins o tigara si am tras din ea ca si cand as fi tras dintr-un j...t. Eram consumator de cel putin 5 ani de zile, acum ma mandresc ca nu mai sunt consumator de fix 5 ani si 6 luni. Fumez tigari normale si nu vreau sa ma las de ele, chiar daca as putea sau as avea vointa, asta e singuru viciu care l-as pastra si e daunator.