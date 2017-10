VIDEO: Tânără desfigurată în club, după ce i s-ar fi ÎNFIPT UN PAHAR ÎN FAŢĂ

VIDEO: Tânără desfigurată în club, după ce i s-ar fi ÎNFIPT UN PAHAR ÎN FAȚĂ

Ştire online publicată Marţi, 14 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Daniela Saulea, o tânără de 34 de ani, din Buzău, a ajuns desfigurată la Spitalul Județean de Urgență după ce, în urma unei altercații, un tânăr din clubul în care petreceau i-a înfipt un pahar în față.Tânăra arată acum cu degetul înspre fiul fostului viceprimar din Vadu Pașii, actualmente consilier parlamentar al unui senator buzoian. La rândul său, acesta se apără, spunând că a fost atacat din senin de femeia pe care o cunoștea doar de pe Facebook.Daniela Saulea, o tânără din Buzău, de 34 de ani, a ajuns sâmbătă noaptea la Urgențe cu multiple leziuni la nivelul capului și o tăietură la față, care se pare că i-a afectat și ochiul stâng. Din acest motiv, medicii buzoieni au decis să o transfere în aceeași noapte la spitalul de oftalmologie, din București, pentru îngrijiri de specialitate. Ea a fost adusă cu o ambulanță de la clubul No Limit, unde petrecea împreună cu câteva prietene.Din declarațiile acestora reiese că, din cauza unor bani datorați unul celuilalt, a izbucnit un scandal între Daniela și tânărul Cosmin Chijer, care a degenerat în bătăi cu pumnii și lovirea fetei cu un ciob de sticlă în zona feței. Ambii protagoniști ai altercației au avut nevoie de îngrijiri medicale, fata pentru rănile grave din zona pometului stâng, iar băiatul, pentru răni la mână.”În timp ce mă aflam la ziua unui prieten, cum eram toți la masă a venit fata la mine și a dat cu paharul. Am semn la față pe partea stângă. O fată care era cu noi la masă a fost și ea tăiată la o mână. Mi-a dat două palme, m-a scuipat și, după aceea, eu am împins-o, i-am zis să plece. Atunci ea avea paharul în mâna stângă iar când a vrut să dea cu el mi-am pus mâna în față și s-a spart. Atunci au sărit cioburi pe fața ei. Eu nu am avut pahar în mână, nimic. Oricum ea a mai avut ceva în dreapta pentru că din palmă mi-a crăpat o măsea”, a declarat pentru adevarul.ro Cosmin Chijer, tânărul acuzat de agresiune.În cauză a fost deschis dosar penal, urmând ca victima și tânărul acuzat să fie aduși la audieri pentru stabilirea adevărului.sursa: http://reporterbuzoian.ro