Video. S-a lăsat cu istericale! Poliţişti înjuraţi ca la uşa cortului, după ce au încătuşat o femeie care a traversat pe roşu

7

Baston

DACA ERA IN AMERICA SAU IN ORICE TARA IN CARE POLITIA ESTE RESPECTATA,CE BASTON IN MUFA ISI LUA....FELICIT ATITUDINEA POLITISTILOR ,IL FELICIT PE CEL CARE A LUAT O PE SUS ....SA SE INVETE ODATA MINTE FIRAR MAMA LOR DE BOSOROGI COMUNISTI CA NU FAC NUMAI CE VOR EI...