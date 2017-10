VIDEO / Primul mesaj transmis de Şerban Huidu: “Regret enorm! Dacă aş putea da timpul înapoi…”

VIDEO / Primul mesaj transmis de Șerban Huidu: “Regret enorm! Dacă aș putea da timpul înapoi…”

Ştire online publicată Luni, 17 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Realizatorul de televiziune Șerban Huidu a transmis un mesaj emoționant colegilor săi de la Prima TV, după tragicul accident care s-a produs ieri și în care au murit trei persoane.Șerban Huidu regretă enorm cele întâmplate și promite că va ajuta familiile îndoliate. Este mesajul trimis de realizator colegilor de la Prima TV."Regret enorm! Dacă aș putea da timpul înapoi... Am contactat familiile lor. Le vom ajuta cât putem. Din păcate nu pot aduce înapoi ce au pierdut", a fost mesajul lui Huidu, prezentat de Prima TV.Conform unor surse medicale, Huidu se află în stare de șoc, cu toate că din punct de vedere medical este în afara oricărui pericol. "Din punct de vedere medical nu are nimic, dar e foarte afectat de cele întâmplate și repetă într-una "Ce am făcut, Doamne, ce am făcut? Sunt terminat!", au declarat surse medicale. Realizatorul TV Șerban Huidu, aflat la volanul unei mașini de teren Mercedes, în care mai erau cei doi copii ai lui de 2 și 4 ani, soția sa și bona copiilor, a provocat, duminică, un accident pe DN 1, la intrarea în Timișul de Sus (Brașov). Trei persoane și-au pierdut viața. Vedeta de televiziune este cercetată pentru infracțiunea de omor din culpă și riscă până la opt ani de închisoare, informează Realitatea.net.