VIDEO / Poliţiştii locali acuzaţi că pun abuziv ,,caracatiţa'' au dat de probleme

Eu nu inteleg de ce nu se gaseste cineva sa faca restaurante, magazine etc. in care sa intri direct cu autoturismul. As vrea sa-l vad pe patronul ala (sau toti cei care parcheaza neregulamentar si blocheaza pe altii) parcand neregulamentar in Germania, Spania sau orice alta tara si sa aiba atitudinea asta din Romania. In Germania este elegant daca ai deranjat pe cineva in trafic suna omul la politie si pe urma nu-ti ramane decat sa te dai cocos daca te tine. La noi mai dureaza (pentru ca nu se vrea) pana se va adapta legislatia dar pana la urma ne va fi impus de U.E. sa facem ceva cu "soferii" astia de Romania plini de cai putere si de "bun simt"