VIDEO. Percheziţii în Constanţa. Traficanţi de persoane şi proxeneţi, "săltaţi" de mascaţi

VIDEO. Percheziții în Constanța. Traficanți de persoane și proxeneți, "săltați" de mascați

Ieri, procurorii DIICOT, împreună cu ofițeri de poliție judiciară, au efectuat un număr de 71 de percheziții domiciliare în Constanța și alte 4 județe și în municipiul București.Perchezițiile au fost efectuate într-o cauză cu o largă componenta transnațională vizând destructurarea a patru grupuri infracționale organizate, formate din 52 de suspecți, specializate în săvârșirea atât in Romania, cat si in Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, Belgia, Elveția, Germania, Cehia și Spania, a infracțiunilor de trafic de persoane in vederea exploatării sexuale, proxenetism și spălare de bani.Potrivit anchetatorilor, începând cu anul 2009, membrii celor 4 grupuri infracționale organizate au recrutat prin inducere in eroare /determinat mai multe tinere în vederea practicării prostituției în Elveția, Germania, Marea Britanie, Belgia, Cehia și Spania (zona Ibiza), obținând astfel sume importante de bani, ce au fost folosite la cumpărarea de bunuri pe numele membrilor grupurilor infracționale organizate sau pe numele unor persoane din anturajul acestora.Din cercetările efectuate a rezultat faptul că suspectii au obținut din activitatea infracțională importante sume de bani, doar prin transferuri bancare obținând suma de circa 5 milioane de euro. În acest context, în vederea probării activității infracționale a celor patru grupuri infracționale organizate în data de 19 iunie s-a acționat coordonat în Romania, Marea Britanie, Belgia, Elvetia și Cehia cu efectuarea unui număr de aproximativ 20 de percheziții domiciliare.Cu ocazia perchezițiilor domiciliare au fost ridicate sumele de 151.910 euro, 170.483 de lei, 30.100 de franci elvețieni, 720 de dolari americani, 3.800 de coroane suedeze precum și 24 de laptop-uri, 92 de smartphone-uri, 9 tablete, 500 de grame aur, în bijuterii, un grinder, un pistol cu aer comprimat și 4 cartușe de carabină deținute ilegal, 34 de ceasuri de lux , în valoare estimată de circa 210.000 euro.Acțiunea se înscrie într-o serie mai amplă de activități desfășurate in cadrul Echipei Comune de Anchetă constituita intre autoritatile judiciare din România, Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord și Regatul Belgiei.Eurojust – Unitatea de Cooperare Judiciara a Uniunii Europene - a asigurat suportul operațional si financiar necesar constituirii si desfasurarii activitatilor operationale aferente acestei echipei. Totodată, Eurojust a facilitat cooperarea dintre Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Pitești si autoritățile judiciare din Regatul Unit al Marii Britanii,Belgia, Elvetia, Germania si Cehia, facilitând organizarea de reuniuni de coordonare.Europol a facilitat schimbul de informații intre statele implicate prin organizarea de întâlniri operaționale si a oferit sprijin analitic inclusiv prin prezenta unui birou mobil in Romania pe durata acțiunii. La sediul DIICOT au fost aduse, în vederea audierii, un numar de 35 de persoane. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.Acțiunea a fost efectuată cu sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul IPJ Argeș, sprijiniți de către forțe de jandarmi din Gruparea Mobila de Jandarmi Fratii Buzesti Craiova, BSIJ Vlad Tepes București, IJJ Argeș, IJJ Dambovita și IJJ Prahova.