VIDEO ŞOCANT! TÂNĂRĂ LOVITĂ ÎN PLIN, CHIAR PE TRECEREA DE PIETONI DE LÂNGĂ ŞCOALĂ

VIDEO ȘOCANT! TÂNĂRĂ LOVITĂ ÎN PLIN, CHIAR PE TRECEREA DE PIETONI DE LÂNGĂ ȘCOALĂ

Ştire online publicată Vineri, 04 Mai 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Un accident rutier a avut loc pe strada Erou Iancu Nicolae din București. O tânără a fost lovită pe o trecere de pietoni amplasată în apropierea unei școli. Într-o postare pe Facebook, colega victimei relatează cum s-a produs incidentul:"STR .EROU IANCU NICOLAE IN FATA UNEI SCOLI, O COLEGA DE-A MEA A FOST LOVITA DIN PLIN PE O TRECERE DE PIETONI, TRECERE DE PIETONI CARE NU DISPUNE DE LIMITATOARE DE VITEZA, SEMAFOR SAU PRESEMNALIZARE A UNEI INSTITUTII DE INVATAMANT. POLITIA RUTIERA ILFOV IMPREUNA CU AUTORITATILE COMPETENTE NU AU LUAT NICIO MASURA PENTRU A LIMITA VITEZA IN ZONA, PE ACEA TRECERE DE PIETONI TREC ZILNIC SUTE DE COPII SI ADULTI. ORICAND PUTEM FI NOI SAU RUDELE NOASTRE PE ACEA TRECERE PE CARE SE CIRCULA CU VITEZA EXCESIVA SI TOTAL NEADECVATA, FIIND IN FATA UNEI INSTITUTII DE INVATAMANT. ROG PRIETENII SI CUNOSTINTELE SA DEA SHARE POATE DOAR ASA AUTORITATILE VOR LUA MASURI. VIATA ARE PRIORITATE. Multumesc din suflet"