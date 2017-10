VIDEO ŞOCANT! O femeie lovită de autocar A MURIT după ce a fost transportată la spital cu o DUBĂ de MARFĂ! Nicio ambulanţă nu era disponibilă

VIDEO ȘOCANT! O femeie lovită de autocar A MURIT după ce a fost transportată la spital cu o DUBĂ de MARFĂ! Nicio ambulanță nu era disponibilă

Miercuri, 25 Octombrie 2017.

O femeie de 50 ani, grav rănită în urma unui accident rutier produs ieri în orașul Filiași, județul Dolj a fost transportată cu o dubă la spital, deoarece toate cele trei ambulanțe din localitate erau indisponibile.Reprezentanții IPJ Dolj, citați de observator.tv, spun că femeia a fost lovită de un autocar, înmatriculat în Franța și condus de un cetățean bulgar, în timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni.Victima a fost transportată în stare de inconștiență, de rude și localnici, la spital, cu o dubă, deoarece niciuna dintre cele trei ambulanțe din Filiași nu era disponibilă, spun martorii.Primarul din Filiași, Costeluș Ilie Gheorghe, a declarat că, împreună cu alți localnici, a decis să o transporte pe femei cu o dubă ce avea o platformă de lemn și să nu mai aștepte venirea unei ambulanțe de la Craiova."Când am ajuns acolo, era un prieten care a sunat la 112 și i s-a spus că sunt ambulanțele în altă parte. Au spus că trimit una din Craiova. În timpul ăsta, am încercat să o încălzim, am pus geci pe ea, i-am pus ceva sub cap. Creștea balta de sânge văzând cu ochii. Era un băiat acolo care îi tot lua pulsul. La un moment dat, a zis să facem ceva că începe să scadă pulsul. Am sunat la spital, dar ne-au spus că nu au voie să trimită medic, că așa este procedura. Apoi ne-a zis fiul ei că vrea să o ducem la spital", a declarat primarul din Filiași.Edilul a vorbit cu un localnic care avea o dubă cu platformă tare de lemn în interior, pe care a fost pusă victima și astfel a fost dusă la spital, unde starea femeii a devenit extrem de gravă, medicii făcând eforturi pentru a o salva.În timpul nopții, starea femeii s-a înrăutățit, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a o salva.sursa video si text: observator.tv